Digitalne ovisnosti u porastu: Da li potiskuju alkohol i droge ili ih dodatno potiču

Digitalni svijet značajno mijenja navike mladih, ali ne dovodi do nestanka klasičnih ovisnosti. Naprotiv, stručnjaci upozoravaju da se ovisnosti o alkoholu, drogama i nikotinu sve češće prepliću s novim oblicima zavisnosti vezanim za društvene mreže, videoigre i pametne telefone.

U kliničkoj praksi sve je vidljiviji pomak – dok su ranije dominirale ovisnosti o alkoholu, cigaretama i opijatima, danas sve više mladih razvija tzv. bihevioralne ovisnosti povezane s digitalnim sadržajem. Ipak, tradicionalne ovisnosti nisu nestale. Alkohol je i dalje najčešće korištena psihoaktivna supstanca među mladima, a konzumacija najčešće počinje u ranoj dobi i odvija se u društvenim situacijama, posebno vikendom.

Kanabis ostaje najčešće korištena droga, dok raste zabrinutost zbog kombinovanja više različitih supstanci, što značajno povećava zdravstvene rizike. Sve je prisutnija i upotreba stimulativnih droga poput kokaina, ecstasyja i metamfetamina, posebno u kontekstu noćnog života i zabave.

Istovremeno, elektronske cigarete i uređaji za zagrijavanje duhana postaju sve popularniji, često zbog pogrešnog uvjerenja da su manje štetni, iako njihove dugoročne posljedice još nisu dovoljno istražene.

Digitalne ovisnosti – novi izazov

Sve veći broj mladih svakodnevno provodi sate na društvenim mrežama i u online igrama. Prosjek prelazi četiri sata dnevno izvan školskih obaveza. Platforme poput Instagrama i TikToka, kao i multiplayer igre, postaju dominantan način provođenja slobodnog vremena.

Kod dijela mladih razvija se obrazac ovisničkog ponašanja: gubitak kontrole nad vremenom provedenim online, razdražljivost kada im se ograniči pristup internetu, zanemarivanje škole i društvenih odnosa.

Problem je dodatno otežan činjenicom da se digitalne ovisnosti često ne prepoznaju kao ozbiljan poremećaj, jer je korištenje tehnologije postalo svakodnevno i nužno.

Posljedice po mentalno zdravlje

Prekomjerna upotreba digitalnih sadržaja povezuje se s razvojem anksioznosti, depresije, poremećaja pažnje i socijalne izolacije. Mladi su izloženi nerealnim standardima ljepote i uspjeha, što negativno utiče na samopouzdanje i sliku o sebi.

Rizik dodatno povećava cyberbullying, koji može ostaviti dugotrajne emocionalne posljedice. Istraživanja pokazuju i porast problematičnog korištenja društvenih mreža među adolescentima, uz simptome slične ovisnosti.

Da li digitalno zamjenjuje klasično?

Iako se čini da mladi sve više vremena provode online, podaci pokazuju da digitalne ovisnosti ne zamjenjuju klasične, već s njima koegzistiraju.

S jedne strane, boravak u virtualnom svijetu može smanjiti direktne kontakte i situacije u kojima dolazi do konzumacije alkohola i droga. S druge strane, društvene mreže mogu poticati rizična ponašanja – kroz sadržaje koji normalizuju ili promovišu konzumaciju supstanci.

Istraživanja pokazuju da su mladi znatno skloniji konzumirati alkohol ili drogu u danima kada su izloženi takvim sadržajima na mrežama. Digitalne platforme tako postaju i kanal promocije i distribucije, čime dodatno povećavaju rizik.

Budućnost ovisnosti

Stručnjaci smatraju da će u narednim godinama doći do daljnjeg preplitanja digitalnih i klasičnih ovisnosti. Dok će neki oblici, poput pušenja cigareta, vjerovatno opadati, pojavljivat će se novi – uključujući e-cigarete i sintetičke droge.

Digitalne ovisnosti će gotovo sigurno rasti, posebno s razvojem novih tehnologija, ali klasične ovisnosti neće nestati.

Prevencija i rješenja

Ključ u borbi protiv ovisnosti je rana prevencija i uključivanje porodice, škole i zajednice. Važno je razvijati zdrave navike korištenja tehnologije, postaviti jasna pravila i podsticati aktivnosti van ekrana – sport, druženje i kreativni rad.

Roditelji i nastavnici imaju ključnu ulogu u prepoznavanju ranih znakova problema, ali i kao primjer uravnoteženog ponašanja.

Stručnjaci naglašavaju da je otvoren razgovor o mentalnom zdravlju i ovisnostima neophodan, jer stigma i dalje sprječava mnoge mlade da potraže pomoć.

Zaključak je jasan: ovisnosti budućnosti neće biti ili-ili, već kombinacija digitalnih i tradicionalnih obrazaca. Upravo zato, pristup prevenciji i liječenju mora biti sveobuhvatan i prilagođen savremenom načinu života mladih.