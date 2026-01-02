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MALI SAVJETI

Nakon slavlja dolazi čišćenje: Kako ukloniti miris dima iz doma

Postoji nekoliko jednostavnih načina kako brzo osvježiti prostor

Kako ukloniti miris dima iz doma. Pexels

A. P.

2.1.2026

Novogodišnja noć je iza nas, a nakon dobrog provoda u domovima često slijedi manje omiljeni dio – čišćenje. Osim nereda, jedan od najčešćih problema nakon proslave je neugodan miris duhanskog dima koji se zadrži u prostoru i danima nakon okupljanja porodice i prijatelja.

Srećom, postoji nekoliko jednostavnih načina kako brzo osvježiti dom i ukloniti miris dima. 

Prije svega, važno je temeljito provjetriti prostorije. Otvorite prozore i vrata kako biste omogućili maksimalan protok svježeg zraka, a ventilatori mogu dodatno pomoći u izbacivanju zadržanih čestica dima.

Uklanjanje pepela i pražnjenje pepeljara također je važan korak, jer su upravo oni čest izvor neugodnih mirisa. Za neutralizaciju mirisa mogu pomoći i prirodni apsorbenti poput bijelog octa ili aktivnog uglja, koje je dovoljno rasporediti u manjim posudama po prostorijama.

Miris dima lako se zadržava na tkaninama, pa je preporučljivo oprati zavjese, jastuke, posteljinu i druge perive tekstile. Dodavanje sode bikarbone u pranje može dodatno osvježiti tkanine. Također, ne treba zaboraviti ni tvrde površine – police, knjige i namještaj – koje je dobro obrisati vlažnom krpom.

Za tepihe i tapacirani namještaj učinkovita je soda bikarbona, koja pomaže u upijanju mirisa, dok zamjena filtera u pročišćivačima zraka može dodatno poboljšati kvalitetu zraka u domu.

Uz malo truda i ove jednostavne navike, vaš dom će se brzo vratiti u svježe i ugodno stanje.

# NOVA GODINA
# DOM
# ČIŠĆENJE
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