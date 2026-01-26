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OBRATITE PAŽNJU

Kuhalo za vodu može biti opasno ako zaboravite ovo

Jednostavan korak može značajno smanjiti rizik od pregrijavanja i požara

Kuhalo za vodu može biti opasno. Pexels

A. P.

26.1.2026

Stručnjaci za sigurnost električnih uređaja iz organizacije Electrical Safety First upozoravaju da nakon svakog korištenja kuhala za vodu aparat uvijek treba isključiti iz utičnice. Ovaj jednostavan korak može značajno smanjiti rizik od pregrijavanja i požara, jer kuhalo spada među najčešće korištene uređaje u domaćinstvu. 

Stručnjaci savjetuju i da se kabal pažljivo čuva kako ga djeca ili kućni ljubimci ne bi povukli te da se koristi kuhalo s automatskom zaštitom od pregrijavanja. Ako primijetite oštećenja ili pukotine na kuhalu, odmah prestanite s korištenjem.

Redovno provjeravajte utikače i utičnice na znakove oštećenja, pucketanja ili neobičnih mirisa, a ako u vašem domu dolazi do učestalog ispadanja osigurača, obratite se registriranom električaru. 

Stručnjaci također podsjećaju na važnost alarmnih sistema u domu, poput detektora dima i topline, koji su ključni za pravovremeno upozorenje o požaru. Preporučuje se barem jedan detektor na svakom spratu i redovno testiranje njihove funkcionalnosti.  

# SIGURNOST
# KUHINJA
# DOMAĆINSTVO
# DOM
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