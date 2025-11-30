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ČUVARI ZDRAVLJA

Psi kao medicinski saveznici: Evo kod kojih bolesti pružaju najviše pomoći

Bilo da pomažu u dijagnostici, emocionalnoj stabilnosti ili svakodnevnom funkcioniranju, psi se potvrđuju kao pravi medicinski saveznici

Psi kao medicinski savzenici. Unsplash

A. O.

30.11.2025

Psi već decenijama igraju nezamjenjivu ulogu u zdravstvenom sistemu, a njihova upotreba u terapijske i medicinske svrhe sve je šira. 

Dijabetes i epilepsija 

Najpoznatija je njihova uloga u otkrivanju i praćenju dijabetesa, gdje posebno obučeni psi mogu prepoznati opasan pad ili porast šećera u krvi čak i prije nego što to registriraju medicinski uređaji. Sličnu važnost imaju i kod epilepsije, jer mnogi psi mogu predosjetiti napad i upozoriti vlasnika ili porodicu.

PTSP-i i anksiozni poremećaji

U posljednje vrijeme sve veći značaj dobijaju i psi koji se koriste u radu s osobama oboljelim od PTSP-a i anksioznih poremećaja. Njihova smirujuća prisutnost i sposobnost da reaguju na emocionalne promjene pomažu pacijentima u prevladavanju napada panike, nesanice i stresnih situacija.

Autizam i demencija 

Psi su dragocjeni i u radu s djecom s autizmom, jer doprinose smanjenju napetosti, poboljšanju komunikacije i razvoju socijalnih vještina. Starije osobe i pacijenti s demencijom također imaju velike koristi od terapijskih pasa, koji potiču kognitivnu aktivnost i smanjuju osjećaj samoće.

Bilo da pomažu u dijagnostici, emocionalnoj stabilnosti ili svakodnevnom funkcioniranju, psi se potvrđuju kao pravi medicinski saveznici  često u trenucima kada je podrška najpotrebnija.

# PSI
# ZDRAVLJE
# POMOĆ
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