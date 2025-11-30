Psi kao medicinski saveznici: Evo kod kojih bolesti pružaju najviše pomoći

Psi već decenijama igraju nezamjenjivu ulogu u zdravstvenom sistemu, a njihova upotreba u terapijske i medicinske svrhe sve je šira.

Dijabetes i epilepsija

Najpoznatija je njihova uloga u otkrivanju i praćenju dijabetesa, gdje posebno obučeni psi mogu prepoznati opasan pad ili porast šećera u krvi čak i prije nego što to registriraju medicinski uređaji. Sličnu važnost imaju i kod epilepsije, jer mnogi psi mogu predosjetiti napad i upozoriti vlasnika ili porodicu.

PTSP-i i anksiozni poremećaji

U posljednje vrijeme sve veći značaj dobijaju i psi koji se koriste u radu s osobama oboljelim od PTSP-a i anksioznih poremećaja. Njihova smirujuća prisutnost i sposobnost da reaguju na emocionalne promjene pomažu pacijentima u prevladavanju napada panike, nesanice i stresnih situacija.

Autizam i demencija

Psi su dragocjeni i u radu s djecom s autizmom, jer doprinose smanjenju napetosti, poboljšanju komunikacije i razvoju socijalnih vještina. Starije osobe i pacijenti s demencijom također imaju velike koristi od terapijskih pasa, koji potiču kognitivnu aktivnost i smanjuju osjećaj samoće.

Bilo da pomažu u dijagnostici, emocionalnoj stabilnosti ili svakodnevnom funkcioniranju, psi se potvrđuju kao pravi medicinski saveznici često u trenucima kada je podrška najpotrebnija.