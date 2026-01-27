U čemu se razlikuju Vodolije rođene u januaru i februaru

Ne morate biti stručnjak za astrologiju da biste primijetili kako datum rođenja utječe na osobine ličnosti. Osobe rođene između 20. januara i 18. februara pripadaju znaku Vodolije. Smatraju se neovisnima, kreativnima i često izrazito humanima. Ipak, nisu sve Vodolije iste. Razlike se najčešće primjećuju između onih rođenih u januaru i onih rođenih u februaru piše RUSSH.

Iako Vodolije dijele osnovne karakteristike, na njihovu osobnost utječu i drugi astrološki faktori. Među njima su položaji Mjeseca, Merkura, Venere, Marsa i podznak.

Vodolije rođene u januaru poznate su po snažnoj kreativnoj energiji. Njima vlada isključivo Uran, planet originalnosti i nekonvencionalnosti. Sklone su izražavanju individualnosti kroz stil života, stavove i način razmišljanja.

Njihova ekscentričnost često ide ruku pod ruku s buntovničkim duhom. Ne vole slijediti pravila ni uklapati se u masu, već biraju vlastiti put i tempo koji im najviše odgovara.

Vodolije rođene u februaru, osim Urana, pod snažnim su utjecajem suvladajućih planeta – Merkura ili Venere. Zbog toga su komunikativnije i emocionalno otvorenije te lakše ostvaruju bliske odnose.