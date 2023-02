Kako se riješiti osjećaja ljubomore: Šest savjeta

Ova univerzalna neugodna emocija prirodno se pojavljuje u partnerskim odnosima. Nadvladajte je.



Partnerski odnos često je okosnica našeg života, mjesto gdje možemo naći podršku i utjehu, ohrabrenje i životnu radost. Kad imamo zdrav partnerski odnos u kojem je komunikacija kvalitetna, intimna i duboka, lakše se nosimo s drugim životnim područjima, kao što su problemi na poslu ili u odgoju djece, jer imamo sigurnu bazu iz koje možemo djelovati.

Vlastita vrijednost

Nakon početne romanse, zaljubljenosti i jakog utjecaja intenzivnih hemikalija kao što su endorfini, parovi koji ostanu zajedno polako se opuštaju u partnerskom odnosu, razvija se dublja povezanost, ljubav i povjerenje, no to nije uvijek slučaj. Ako općenito imamo lošu sliku o sebi, smatramo da ne zavređujemo ljubav, nesigurni smo u vlastitu vrijednost ili ako smo prije u životu bili prevareni ili smo i sami bili nevjerni u nekom od prethodnih odnosa, razvoj povjerenja i opuštenosti u partnerskom odnosu bit će otežan te može doći do pojave ljubomore. Ljubomora može opteretiti naš odnos do nivoa u kojem on počinje otežavati naš osobni rast i razvoj, kao i osobni rast i razvoj našeg partnera. Ako primjećujemo ove obrasce u partnerskom odnosu, važno je znati da se svjesnom namjerom i ulaganjem truda u rad na sebi oni mogu značajno umanjiti kako bi prestali ometati svakodnevni život para.

Ljubomora se definira kao osjećaj koji je posljedica negativnih misli i osjećaja nesigurnosti, straha i tjeskobe, potaknutih očekivanjem gubitka nečega do čega nam je stalo, kao što su emotivna veza, prijateljstvo ili ljubav. Često je to kombinacija osjećaja ljutnje, tuge i gađenja. Što bolje razumijemo ljubomoru u njenoj osnovi, možemo bolje razumjeti sebe kad nas ljubomora obuzme i kvalitetnije reagirati, umjesto automatskog reagiranja po starim naučenim obrascima. Ljubomora je emocija koju svi poznajemo – to je univerzalna neugodna emocija koja se prirodno pojavljuje u partnerskim odnosima i nije realno očekivati da ćemo u potpunosti ukloniti njeno pojavljivanje. Blaga ljubomora ukazuje na to da nam je partner važan, da nam je stalo do njega te da ga ne želimo izgubiti.

Problem nastaje kad ljubomora počne kontrolirati naše ponašanje, kad uzrokuje česte svađe, zamjeranja, a osobito akcije kojima ugrožavamo partnerovu privatnost, kao što je pregledavanje poruka na mobitelu ili na društvenim mrežama, pa čak i uhođenje partnera i provjeravanje njegovih dnevnih aktivnosti.

Svi smo ranjivi

U takvim slučajevima važno je otkriti zbog čega se ljubomora javlja i raditi na komunikaciji kako bismo nadišli ovu tešku emociju i postigli mir unutar partnerskog odnosa. Ako se time ne pozabavimo, ljubomora će narušiti osjećaj slobode izražavanja unutar partnerskog odnosa i našu mogućnost da smo ranjivi i intimni s partnerom, što će onemogućiti autentično izražavanje koje je preduvjet za dubok i kvalitetan odnos. Ljubomora neće negativno utjecati samo na partnerski odnos već i na pojedince koji su u njemu

– dugotrajna netrpeljivost, svađe i nepovjerenje mogu dovesti do općeg nemira, hostilnosti, anksioznosti, depresije, ali i do fizičkih problema kao što su problemi s pritiskom i radom srca, kao i pridonijeti općem slabljenju imuniteta i značajno smanjiti kvalitet života.

Uzrok ljubomore uvijek trebamo tražiti u nama samima – nisko samopouzdanje i loš odnos koji imamo sa sobom stvaraju osjećaj nesigurnosti u vlastitoj koži, koji projiciramo na odnos s partnerom. Čak i ako je partner svojim postupcima narušio naše povjerenje, kvalitetnom komunikacijom možemo popraviti odnos i razumjeti da i u takvim situacijama ljubomora doista potječe iz naše nesigurnosti, koja može biti samo potaknuta, ali ne i uzrokovana partnerovim postupcima. Radom na sebi dolazimo do dubljeg razumijevanja vlastitih misli, emocija i stavova, a samo tako možemo ih transformirati i time značajno umanjiti pojavu ljubomore u odnosima koji su nam važni.

Osvijestite šta se događa i nazovite to pravim imenom

Prvi i najvažniji korak u prevladavanju bilo kojeg problema jest da prepoznamo problem u njegovoj srži – da identificiramo emociju koja se javlja kako bismo uopće mogli početi raditi na kvalitetnijem nošenju s njom. Budite iskreni prema sebi – postoje li osobne nesigurnosti koje potiču pojavu ljubomore u odnosu? Koji su okidači ljubomore – kad se najčešće javlja, kako se manifestira, što je uvećava, a što umanjuje? Kako se osjeća u tijelu, gdje je najviše osjećate te kako se te senzacije mijenjaju ovisno o vanjskim faktorima?

Sjetite se da je ljubomora normalna emocija

To nije ništa pogrešno, to je samo znak da smo normalna ljudska bića kojima je stalo. Gotovo svi mi imamo nesigurnosti vezane za vlastitu vrijednost, osobito ako nismo radili na razvoju ljubavi prema sebi. Stoga nismo krivi što osjećamo ljubomoru, ali jesmo odgovorni da poduzmemo potrebne korake kako bismo se na zdrav način nosili s ovim osjećajem i kako ne bismo dopustili da uništi odnose koji su nam važni.

Zapitajte se šta vam govori vaša ljubomora

Umjesto da je potiskujemo ili se borimo protiv nje, možemo osvijestiti izvor problema. Kako bismo dubinski iscijelili ljubomoru, važno je da radimo na izvoru problema, umjesto da pokušavamo kontrolirati krajnje manifestacije. Koje su to potrebe (npr. potreba za pripadanjem, postignućem, samoaktualizacijom) koje nismo zadovoljili u svom životu, koje nam uzrokuju nesigurnosti? Koji su to stavovi (npr. perfekcionizam) ili ponašanja koja potiču naše nesigurnosti (npr. upoređivanje s drugima, skrolanje po društvenim mrežama i slično)?

Osvijestite svoje pozitivne strane

Svi mi imamo određene nesigurnosti, one su prirodna posljedica bivanja čovjekom, a osobito u zapadnoj, individualističkoj kulturi koja poseban naglasak stavlja na osobni uspjeh i postignuće te ima kulturno uvjetovano nerealno visoke standarde ljepote. Uprkos tome što se u takvoj kulturi prirodno više bavimo svojim slabim tačkama, imamo jako izražen glas unutrašnjeg kritičara, vrlo je važno paralelno razvijati saosjećajnu perspektivu sebe, osvještavati svoje jake strane i prednosti te razvijati prihvatanje, prijateljstvo i ljubav prema sebi. Ljubav prema sebi ne razvija se preko noći, već svjesnom namjerom i dugotrajnim ulaganjem truda. Ako je uzrok nesigurnosti trauma iz djetinjstva ili teško iskustvo u prošlim odnosima, katkad samostalan rad ne daje rezultate – u tom slučaju korisno je potražiti savjet stručnjaka kako bismo se brže snašli i iscijelili.

Naučite zdrave načine nošenja s teškim emocijama i svojim mislima

Psihologija nam daje odgovore na brojna pitanja koja si postavljamo i vrtimo se ukrug pokušavajući naći odgovor. Članci, knjige za samopomoć, razni kursevi i online predavanja mogu nam dati upravo one odgovore koji nam trebaju u nekom trenutku. Važno je samo paziti na stručnost autora i izvora takvih materijala. Briga za svoje fizičko i psihičko zdravlje učenjem i primjenom tih alata značajno unapređuje naš odnos sa sobom i samopouzdanje te smanjuje nesigurnost koju možemo osjećati u odnosima.

Iskreno komunicirajte s partnerom

Ionako vjerovatno zna da imate problem s ljubomorom jer je te teške osjećaje gotovo nemoguće prikriti. Asertivno i s poštovanjem izrazite nesigurnost i težinu koju osjećate. Postoji li kvalitetna komunikacija i baza za intimno povezivanje, sve je lakše – stvorite je prakticirajući ovu vježbu za povećanje intimnosti u paru.