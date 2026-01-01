Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SA LICA MJESTA

Nova godina u Frankfurtu dočekana uz spektakularne vatromete

Trgovi, ulice i rijeka Majna bili su prepuni ljudi koji su s nestrpljenjem čekali ponoć, a nebo iznad grada osvijetlile su stotine šarenih vatrometa

Sa lica mjesta - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+6
A. Bešić

1.1.2026

Frankfurt je večeras zasjao u punom sjaju dok su građani i turisti širom grada dočekivali Novu godinu. 

Trgovi, ulice i rijeka Majna bili su prepuni ljudi koji su s nestrpljenjem čekali ponoć, a nebo iznad grada osvijetlile su stotine šarenih vatrometa.

Atmosfera je bila vesela i svečana, a brojni posjetitelji uživali su u prvom trenutku nove godine uz prijatelje i porodicu.

Grad je ove godine posebnu pažnju posvetio sigurnosti i organizaciji, što je omogućilo nesmetano slavlje. 

Pogledajte šta je zabilježio fotoreporter "Avaza".

Besplatno se pretplatite na YouTube kanal Avaz TV.

# FRANKFURT
# VATROMET
# NJEMAČKA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.