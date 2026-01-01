Nova godina u Frankfurtu dočekana uz spektakularne vatromete

Frankfurt je večeras zasjao u punom sjaju dok su građani i turisti širom grada dočekivali Novu godinu.
Trgovi, ulice i rijeka Majna bili su prepuni ljudi koji su s nestrpljenjem čekali ponoć, a nebo iznad grada osvijetlile su stotine šarenih vatrometa.
Atmosfera je bila vesela i svečana, a brojni posjetitelji uživali su u prvom trenutku nove godine uz prijatelje i porodicu.
Grad je ove godine posebnu pažnju posvetio sigurnosti i organizaciji, što je omogućilo nesmetano slavlje.
Pogledajte šta je zabilježio fotoreporter "Avaza".