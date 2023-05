Luksuzni stambeni objekt od 4,5 hektara u srcu Las Vegasa

Four Seasons se udružio s Azure Resorts & Hotels and Luxus Developments kako bi najavio predstojeći samostalni stambeni projekt u Las Vegasu, koji bi trebalo da primi stanare 2026. godine.

Šest vila

Four Seasons Private Residences Las Vegas će se nalaziti unutar zajednice MacDonald Highlands, privatne oaze od 4,5 hektara koja se nalazi u Hendersonu, samo nekoliko minuta udaljena od zabave svjetske klase, finih restorana i luksuznih prodavnica koje Las Vegas može ponuditi.

Ovaj uzbudljivi novi projekt će sadržati višespratnicu sa zadivljujućim panoramskim pogledom, zajedno sa šest samostalnih vila u porodičnom stilu. Dizajniran sa savremenom pustinjskom estetikom, ovaj kosmopolitski stil života bit će dopunjen sadržajima inspiriranim odmaralištem i luksuznim životom s potpunom uslugom i pažnjom po kojoj je Four Seasons poznat.

Savremene rezidencije u Four Seasons Private Residences Las Vegas će ponuditi neuporedivo životno iskustvo sa zadivljujućim pogledom na Las Vegas Strip. U rasponu od 213 do 678 kvadratnih metara i 46 do 464 kvadratna metra, ove rezidencije će osigurati ekspanzivne životne prostore s promišljenim dodacima kao što su poluprivatni liftovi, privatne garaže i potpuno opremljeni enterijeri, pružajući vlasnicima iskustvo po sistemu ključ u ruke.

Prilagodljive terase

Štaviše, svaka rezidencija će imati prilagodljive terase s otvorenim kuhinjama, prostore za društvena okupljanja i trpezarije, pružajući vlasnicima besprijekoran život i stil u enterijeru i eksterijeru.

Predstojeće luksuzne rezidencije će ponuditi prepoznatljivi restoran i vinski bar Noble Heights, koji će stanarima i lokalnim stanovnicima pružiti izuzetno iskustvo.

Noble Heights će postati sidro zajednice, nudeći neuporedivu kulinarsku ponudu uz mogućnosti za ručavanje na otvorenom.

Pogodnosti i usluge

Direktor rezidencija i posvećen tim Four Seasons pružit će stanarima okruženje koje obiluje pogodnostima i uslugama kao što su privatni kuhari, privatni vinski podrumi, bazeni u odmaralištu na više nivoa, travnjak za događaje na otvorenom, ketering usluge, spa za kućne ljubimce, sala za sastanke, biblioteka, soba za projekcije i mnoštvo wellness sadržaja kao što su teretana s kompletnom uslugom i spa centar opremljen saunom, parnim kupatilom, hidromasažnom kadom, više privatnih soba za tretmane i ličnim programima obuke.