Ova pita sa špinatom i sirom idealna je za sve koji vole domaći ukus, ali nemaju iskustva sa razvlačenjem kora.

Zahvaljujući smjesi kojom se kore premazuju, pita nakon pečenja dobija strukturu i mekoću kao da su kore ručno razvlačene. Svaki zalogaj je sočan, lagan i bogat, a priprema ne zahtjeva posebnu vještinu niti mnogo vremena.

Vrijeme pripreme je 60 minuta.

Sastojci:

500 g gotovih kora za pitu

3 jajeta

1 čaša jogurta (200 ml)

1 čaša ulja

1 čaša gazirane vode

1 čaša pšeničnog brašna

1 kesica praška za pecivo

1/2 kašičice soli

200 g sira

300 g obarenog i sitno sjeckanog špinata.

Priprema:

Umutite jaja, zatim dodajte jogurt, ulje, gaziranu vodu, brašno, prašak za pecivo i so. Sve sastojke dobro sjedinite žicom ili mikserom dok ne dobijete glatku, srednje gustu smjesu bez grudvica.

U posebnoj posudi izmrvljen sir pomiješajte sa prethodno obarenim, sitno sjeckanim i dobro ocijeđenim špinatom. Dodajte nekoliko kašika prve smjese kako bi fil bio kremastiji, posolite po ukusu i pažljivo izmiješajte.

Na radnu površinu stavite jednu koru i premažite je sa dvije kašike prve smjese, zatim preko nje stavite drugu koru i ponovo premažite. Duž ivice rasporedite fil od sira i špinata, uvijte u rolat i poredajte u pleh.

Ponovite postupak dok ne potrošite sav materijal, premažite rolate ostatkom smjese i pecite na 200 stepeni dok pita ne dobije zlatno-žutu boju.