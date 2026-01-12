Zaboravite na salone: Stigli su pametni nokti, boju možete mijenjati u aplikaciji

Mijenjanje boje laka za nokte često zvuči kao dobra ideja, ali u stvarnosti znači gubljenje vremena, dugotrajno sušenje i nervozu zbog svake sitne greške. Ako vam u zadnji čas zatreba nova boja za sastanak, večeru ili izlazak, rijetko ko ima strpljenja da sve radi ispočetka. Upravo tu na scenu stupa tehnologija koja izgleda kao da je izašla iz naučnofantastičnog filma.

Na sajmu CES u Las Vegasu, poznatom po futurističkim inovacijama, pažnju je ovaj put privukao jedan beauty novitet. Floridska kompanija iPolish predstavila je pametne „press-on“ nokte koji mogu mijenjati boju – i to za samo nekoliko sekundi.

Riječ je o akrilnim noktima koji se putem aplikacije na pametnom telefonu povezuju s malim uređajem nalik prijenosnoj bateriji. Dovoljno je odabrati nijansu u aplikaciji, a na raspolaganju ih je više od 400, i umetnuti vrh nokta u uređaj. Za pet sekundi boja se promijeni, bez laka, hemikalija i čekanja da se nokti osuše.

Iako djeluju futuristički, ovi nokti nisu nastali preko noći. Tehnologija se razvijala punih dvanaest godina, a začetci projekta vode do garaže tima inženjera i naučnika povezanih s američkom svemirskom industrijom. Inspiraciju su, kažu, pronašli u kultnom filmu Totalni opoziv iz 1990. godine, u kojem lik mijenja boju noktiju digitalnom olovkom.