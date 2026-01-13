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State Department prijeti Ujedinjenom Kraljevstvu zbog istrage o platformi X

Rekla bih da iz američke perspektive ništa nije isključeno kada je riječ o slobodi govora - kazala je Rdžers

State Department prijeti Ujedinjenom Kraljevstvu. FENA

FENA

13.1.2026

Američka državna podsekretarka za javnu diplomatiju Sara B. Rodžers (Sarah B. Rogers) izjavila je da "ništa nije isključeno" ako britanska vlada ispuni prijetnju da zabrani platformu X u vlasništvu Ilona Maska (Elona Muska) zbog zabrinutosti oko širenja AI-generiranih seksualiziranih "deepfake" sadržaja.

- Rekla bih da iz američke perspektive ništa nije isključeno kada je riječ o slobodi govora - kazala je Rdžers u intervjuu za GB News, prenosi Politico.

- Sačekajmo da vidimo šta će Ofcom uraditi, pa ćemo vidjeti šta će Amerika učiniti kao odgovor - dodala je.

Reakcije iz SAD

Rodžers, koju je imenovao Donalda Trampa (Trumpa), više puta je kritikovala evropske napore da se suzbije govor mržnje. Bila je uključena i u prošlomjesečnu odluku State Departmenta da sankcionira bivšeg evropskog komesara Tierija Bertona (Thierryja Bretona) i još četiri evropska zvaničnika zbog njihovih aktivnosti u borbi protiv širenja dezinformacija.

Najmanje jedan zakonodavac blizak Trampu također se oglasio u korist Maskove platforme. Američka kongresmenka Ana Polina Luna, republikanka s Floride, prošle sedmice je najavila da priprema zakon kojim bi se sankcioniralo Ujedinjeno Kraljevstvo ako zabrani X.

U intervjuu za GB News Rodžers je optužila britansku vladu da želi "mogućnost da uređuje javni prostor, da suzbija političke stavove koji joj se ne sviđaju".

Istraga protiv X-a

Glasnogovornik britanskog premijera Kira Starmera u utorak je odbacio da se slučaj odnosi na slobodu izražavanja, insistirajući da je Ujedinjeno Kraljevstvo "stotinama godina štitilo slobodu govora i da će to činiti i ubuduće".

Ofcom, britanski regulator za online sigurnost, trenutno istražuje da li je X ispunio svoje obaveze prema Zakonu o online sigurnosti dopuštajući svom Grok AI chatbotu da kreira i distribuira ne-konsenzualne intimne fotografije, uključujući potencijalni materijal seksualnog zlostavljanja djece.

Britanska ministrica tehnologije Liz Kendal rekla je u Donjem domu da Ofcom ima podršku vlade da koristi sve svoje ovlasti, uključujući finansijske kazne do 18 miliona funti ili deset posto globalnog prihoda kompanije, a u najozbiljnijim slučajevima i traženje sudskog naloga za blokiranje X-a u Ujedinjenom Kraljevstvu.

# STATE DEPARTMENT
# ELON MUSK
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