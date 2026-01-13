State Department prijeti Ujedinjenom Kraljevstvu zbog istrage o platformi X

Američka državna podsekretarka za javnu diplomatiju Sara B. Rodžers (Sarah B. Rogers) izjavila je da "ništa nije isključeno" ako britanska vlada ispuni prijetnju da zabrani platformu X u vlasništvu Ilona Maska (Elona Muska) zbog zabrinutosti oko širenja AI-generiranih seksualiziranih "deepfake" sadržaja.

- Rekla bih da iz američke perspektive ništa nije isključeno kada je riječ o slobodi govora - kazala je Rdžers u intervjuu za GB News, prenosi Politico.

- Sačekajmo da vidimo šta će Ofcom uraditi, pa ćemo vidjeti šta će Amerika učiniti kao odgovor - dodala je.

Reakcije iz SAD

Rodžers, koju je imenovao Donalda Trampa (Trumpa), više puta je kritikovala evropske napore da se suzbije govor mržnje. Bila je uključena i u prošlomjesečnu odluku State Departmenta da sankcionira bivšeg evropskog komesara Tierija Bertona (Thierryja Bretona) i još četiri evropska zvaničnika zbog njihovih aktivnosti u borbi protiv širenja dezinformacija.

Najmanje jedan zakonodavac blizak Trampu također se oglasio u korist Maskove platforme. Američka kongresmenka Ana Polina Luna, republikanka s Floride, prošle sedmice je najavila da priprema zakon kojim bi se sankcioniralo Ujedinjeno Kraljevstvo ako zabrani X.

U intervjuu za GB News Rodžers je optužila britansku vladu da želi "mogućnost da uređuje javni prostor, da suzbija političke stavove koji joj se ne sviđaju".

Istraga protiv X-a

Glasnogovornik britanskog premijera Kira Starmera u utorak je odbacio da se slučaj odnosi na slobodu izražavanja, insistirajući da je Ujedinjeno Kraljevstvo "stotinama godina štitilo slobodu govora i da će to činiti i ubuduće".

Ofcom, britanski regulator za online sigurnost, trenutno istražuje da li je X ispunio svoje obaveze prema Zakonu o online sigurnosti dopuštajući svom Grok AI chatbotu da kreira i distribuira ne-konsenzualne intimne fotografije, uključujući potencijalni materijal seksualnog zlostavljanja djece.