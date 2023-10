Evropska unija pokreće preliminarnu istragu protiv platforme X

Ilon Mask (Elon Musk) i njegova platforma X (bivši Twitter) našli su se na radaru Evropske unije. Naime, nakon što je započeo sukob između Hamasa i Izraela, platformu X preplavili su različiti sadržaji - od snimaka, fotografija, linkova i informacija - koji su bili sumnjivog izvora i istinitosti. Nakon što je povjerenik za unutrašnje tržište Tijeri Breton (Thierry) od platforme X zatražio da se sporni sadržaj detektira i ukloni, pozivajući se na Akt o digitalnim uslugama, iz X-a su odgovorili kako su uklonili stotine profila i hiljade sadržaja.



Uputili službeni zahtjev

No, to očito nije bilo dovoljno za EU. Kako su saopćili iz Evropske komisije, platformi X uputili su službeni zahtjev za informacijama u skladu s odredbama Akta o digitalnim uslugama. Zahtjev se temelji na tvrdnjama koje su službe Komisije primile o navodnom širenju nezakonitog sadržaja i dezinformacija, posebno o širenju terorističkog i nasilnog sadržaja te govora mržnje. Zahtjev se odnosi i na usklađenost s drugim odredbama Akta o digitalnim uslugama, piše Zimo.hr.

Kako pojašnjavaju iz EK, budući da X spada u velike internetske platforme, od kraja avgusta 2023. mora poštovati sve odredbe Akta o digitalnim uslugama, uključujući procjenu i ublažavanje rizika povezanih sa širenjem nezakonitog sadržaja, dezinformacija, rodno uvjetovanog nasilja, kao i sve negativne učinke na ostvarivanje temeljnih prava, prava djeteta, javne sigurnosti i mentalne dobrobiti.

U ovom konkretnom slučaju, službe Komisije istražuju usklađenost X-a s Aktom o digitalnim uslugama, između ostalog i vezano za njegov pristup i prakse kod prijava nezakonitog sadržaja, rješavanja pritužbi, procjene rizika i mjera za ublažavanje utvrđenih rizika. Službe Komisije ovlaštene su zatražiti dodatne informacije od platforme X kako bi provjerile ispravnu provedbu zakona.

Novčane kazne

Platforma X zatražene informacije službama Komisije mora dostaviti do 18. oktobra 2023. za pitanja povezana s aktivacijom i funkcioniranjem X-ovog protokola za odgovor na krizu, a o ostalim pitanjima do 31. oktobra 2023. Na temelju odgovora platforme X Komisija će odrediti iduće korake. To bi moglo uključivati i službeno pokretanje postupka u skladu s članom 66. Akta o digitalnim uslugama.

Na zahtjev za pružanjem informacija – u skladu s članom 74. stavkom 2. Akta o digitalnim uslugama – Komisija može izreći novčane kazne u slučaju odgovora koji bi sadržavali netačne, nepotpune ili obmanjujuće informacije. Ako X ne odgovori, Komisija može informacije zatražiti formalnom odlukom. U tom bi slučaju izostanak odgovora u naznačenom roku mogao dovesti do izricanja sankcija.

Podsjetimo, Akt o digitalnim uslugama predviđa i drakonske kazne za kršenje njegovih odredbi. Tako je predviđena kazna od do čak šest posto svjetskog prometa internetskih platformi, što bi u slučaju platforme X bio pozamašan iznos.