Brižit Bardo imala više od 100 ljubavnika, četiri braka i četiri pokušaja samoubistva, ostavila sina

Brižit Bardo, jedna od najvećih ikona 20. stoljeća, preminula je u 91. godini života. Iza slike filmske dive i simbola seksipila krio se izuzetno buran, često tragičan privatni život, obilježen ekstremima ljubavi, slave i lične patnje.

Tokom života udavala se četiri puta, ali brakovi nisu donijeli stabilnost. Sama je govorila da je imala više od 100 ljubavnih veza, koje su bile strastvene, intenzivne i kratkog daha. Ljubav joj je bila i utočište i izvor nemira, a emotivne turbulencije postale su stalna konstanta njenog života.

Brižit Bardo je otvoreno priznala da je četiri puta pokušala izvršiti samoubistvo, čak i u periodima kada je bila na vrhuncu svjetske slave. Depresija ju je pratila decenijama, a osjećaj gubitka kontrole nad vlastitim životom i likom koji je javnost obožavala duboko ju je pogađao.

Iz jednog od brakova dobila je sina, ali je odustala od majčinske uloge, navodeći da nikada nije željela klasičan porodični život. Dijete je ostavila, a tu odluku kasnije je opisivala kao jednu od najtežih i najkontroverznijih u svom životu.

Uprkos ličnim slomovima, Brižit Bardo postala je i ostala ikona slobode, ženskog bunta i neukroćenog duha. Njena pojava promijenila je pogled na slavu, tijelo i žensku nezavisnost, ostavivši neizbrisiv trag u historiji filma i popularne kulture.