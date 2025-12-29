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LEGENDARNA GLUMICA

Poznato gdje će biti sahranjena Brižit Bardo

Odabrala sam malo mjesto blizu mora, koje su odobrile vlasti, otkrila je Bardot još 2018. godine

Brižit Bardo. Društvene mreže

S. S.

29.12.2025

Brižit Bardo (Brigitte Bardot), legendarna francuska glumica i pjevačica, preminula je u 91. godini života nakon što je posljednje sedmice provela u privatnoj klinici boreći se s ozbiljnom bolešću, a još je 2018. otkrila gdje želi biti pokopana

Zvijezda koja je promijenila lice francuske kinematografije još je 2018. godine, prilikom predstavljanja svoje knjige "Suze borbe", otkrila gdje želi pronaći svoj vječni mir: u vrtu svoje slavne vile "Madrague" u Saint-Tropezu.

- Odabrala sam malo mjesto blizu mora, koje su odobrile vlasti. Više volim počivati ​​tamo nego na groblju u Saint-Tropezu, gdje bi hrpa idiota mogla oštetiti grob mojih roditelja i baka i djedova. Želim da ih se ostavi na miru - otkrila je Bardot još 2018. godine.

# GLUMICA
# BRIGITTE BARDOT
# MIR
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