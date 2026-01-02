Poznata voditeljica i komičarka zabrinula sve svojim izgledom: Ponovo viđena u Americi

Godinu dana nakon što su se preselile u Englesku, popularna voditeljica i komičarka Elen DeDženeres (Ellen DeGeneres) ponovno je viđena u Americi.

Izašla je iz kuće u Montecitu s suprugom Portijom de Rosi (Portijom de Rossi), pri čemu je izazvala reakcije i zabrinutost zbog svog izgleda. To je pokrenulo glasine o njenom dramatičnom gubitku težine.

Povratak para iznenadio je obožavatelje, jer su se prije samo godinu dana preselile u Veliku Britaniju, nastojeći izbjeći, kako su rekle, "opasnosti" Trampove Amerike.



