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GUBITAK TEŽINE

Poznata voditeljica i komičarka zabrinula sve svojim izgledom: Ponovo viđena u Americi

Izašla je iz kuće u Montecitu s suprugom Portijom de Rosi

Elen Dedženeris. Platforma X

Dž. M.

2.1.2026

Godinu dana nakon što su se preselile u Englesku, popularna voditeljica i komičarka Elen DeDženeres (Ellen DeGeneres) ponovno je viđena u Americi. 

Izašla je iz kuće u Montecitu s suprugom Portijom de Rosi (Portijom de Rossi), pri čemu je izazvala reakcije i zabrinutost zbog svog izgleda. To je pokrenulo glasine o njenom dramatičnom gubitku težine.

Povratak para iznenadio je obožavatelje, jer su se prije samo godinu dana preselile u Veliku Britaniju, nastojeći izbjeći, kako su rekle, "opasnosti" Trampove Amerike. 


DeDženered je ponovno nosila svoju prepoznatljivu kratku plavu kosu, no veća pažnja bila je usmjerena na njenu figuru, što je zabrinulo mnoge obožavatelje zbog njenog zdravlja. 

# VODITELJICA
# ELLEN DEGENERES
# KOMIČARKA
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