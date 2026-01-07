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UOČI ZLATNIH GLOBUSA

Večer u znaku filmskih diva: Najavljene nagrade za Helen Miren i Saru Džesiku Parker

Održano okupljanje koje je privuklo brojne poznate ličnosti iz svijeta filma i televizije

Sarah Jessica Parker. Instagram

A. P.

7.1.2026

Uoči 83. dodjele Zlatnih globusa, organizatori su najavili da će glumačke legende Helen Miren (Mirren) i Sara Džesika (Sarah Jessica) Parker biti dobitnice posebnih nagrada. Počast će im biti odana tokom večerašnjeg događaja pod nazivom "Golden Eve: The Golden Globes Honor".

Tim povodom, jučer je u hotelu Beverly Hilton u Beverly Hillsu održano okupljanje koje je privuklo brojne poznate ličnosti iz svijeta filma i televizije. Među zvanicama su se, između ostalih, pojavili Kristin Dejvis (Davis), Vin Dizel (Diesel) i Stelan Skarsgard (Stellan Skarsgård).

Prisutan je bio i veliki broj drugih glumaca i umjetnika koji su pred objektivima fotografa pozirali u elegantnim modnim izdanjima, u opuštenoj i svečanoj atmosferi.

Podsjetimo, 83. dodjela Zlatnih globusa bit će održana ove nedjelje, kada će biti proglašena najbolja filmska i televizijska ostvarenja godine. 

# HELEN MIRREN
# SARAH JESSICA PARKER
# ZLATNI GLOBUS
# NAGRADE
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