Večer u znaku filmskih diva: Najavljene nagrade za Helen Miren i Saru Džesiku Parker

Uoči 83. dodjele Zlatnih globusa, organizatori su najavili da će glumačke legende Helen Miren (Mirren) i Sara Džesika (Sarah Jessica) Parker biti dobitnice posebnih nagrada. Počast će im biti odana tokom večerašnjeg događaja pod nazivom "Golden Eve: The Golden Globes Honor".

Tim povodom, jučer je u hotelu Beverly Hilton u Beverly Hillsu održano okupljanje koje je privuklo brojne poznate ličnosti iz svijeta filma i televizije. Među zvanicama su se, između ostalih, pojavili Kristin Dejvis (Davis), Vin Dizel (Diesel) i Stelan Skarsgard (Stellan Skarsgård).

Prisutan je bio i veliki broj drugih glumaca i umjetnika koji su pred objektivima fotografa pozirali u elegantnim modnim izdanjima, u opuštenoj i svečanoj atmosferi.