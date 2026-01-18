Mika Aleksić je uživao veliki ugled, a svjedočenje ove glumice je sve promijenilo: Potresna ispovijest koja je šokirala region

Njegova smrt dolazi samo dva dana nakon pete godišnjice od trenutka kada je javno optužen za seksualno zlostavljanje polaznica svoje škole glume „Stvar srca“. Prije pet godina, 16. januara 2021., javnost u Srbiji potresla je ispovijest glumice Milene Radulović, koja je tada optužila Aleksića da ju je silovao kada je imala 17 godina.

Aleksiću je suđeno pred Višim sudom u Beogradu zbog više krivičnih djela silovanja i polnog uznemiravanja, ali je postupak više puta odgađan, posljednji put u novembru 2025. godine, zbog pogoršanog zdravstvenog stanja optuženog. Sud je tada naložio novo medicinsko vještačenje kako bi se utvrdilo da li je sposoban pratiti suđenje.