Milena Radulović nakon smrti Mike Aleksića: "Hvala svima koji su se borili za pravdu"

Srbijanska glumica Milena Radulović oglasila se nakon smrti reditelja Miroslava Mike Aleksića, kojeg je optužila za silovanje. Zahvalila se svima koji su se pojavili na protestu u Beogradu zbog odugovlačenja sudskog procesa protiv njega.
Predstavnice Autonomnog ženskog centra i Ženske solidarnosti, aktivisti i kolegice Milene Radulović okupili su se danas ispred Palate pravde u Beogradu na protestu "Pravda je umrla – istina živi".
Nosili su transparente na kojima je pisalo: "Koliko još Aleksića?", "Milena, Iva… Hvala vam! Građanke Srbije", "Sve dok postoje silovanja, neće biti pravde na svijetu" i slično. Među onima koji su se obratili bila je glumica Jelena Stupljanin.
- Iako je pravda sa Aleksićevim slučajem umrla, naše heroine nastavljaju put istine, koja nam je svima bila više nego neophodna - kazala je, prenosi NIN.
Milena Radulović se zatim oglasila na Instagramu. Podijelila je fotografiju protesta te napisala:
- Hvala vam na bezrezervnoj podršci kroz sve ove godine. Hvala što ste se okupili danas.
Podsjećamo, više djevojaka je 2021. godine prijavilo Aleksića za silovanje ili seksualno uznemiravanje. Među njima su Milena Radulović i Iva Ilinčić. Radulović je kazala da ju je silovao dok je bila maloljetna i to više puta.
- Ovo je monstruozna mreža inteligentno sklopljena u najvišem krugu društva, od najranijih godina upakovana u najplemenitije forme umjetnosti i religije čovjeka koji korak po korak zna šta radi i s predumišljajem dolazi do cilja - izjavila je tada za Blic.rs.
Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Aleksića za krivična djela silovanja i nedozvoljene spolne radnje, koje je počinio nad sedam djevojaka koje su pohađale njegovu školu glume.
Ročišta su se u posljednjih godinu i po dana odlagala zbog njegovog teškog zdravstvenog stanja. Preminuo je 18. januara u 73. godini.