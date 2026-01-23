Milena Radulović nakon smrti Mike Aleksića: "Hvala svima koji su se borili za pravdu"

Srbijanska glumica Milena Radulović oglasila se nakon smrti reditelja Miroslava Mike Aleksića, kojeg je optužila za silovanje. Zahvalila se svima koji su se pojavili na protestu u Beogradu zbog odugovlačenja sudskog procesa protiv njega.

Predstavnice Autonomnog ženskog centra i Ženske solidarnosti, aktivisti i kolegice Milene Radulović okupili su se danas ispred Palate pravde u Beogradu na protestu "Pravda je umrla – istina živi".

Nosili su transparente na kojima je pisalo: "Koliko još Aleksića?", "Milena, Iva… Hvala vam! Građanke Srbije", "Sve dok postoje silovanja, neće biti pravde na svijetu" i slično. Među onima koji su se obratili bila je glumica Jelena Stupljanin.

- Iako je pravda sa Aleksićevim slučajem umrla, naše heroine nastavljaju put istine, koja nam je svima bila više nego neophodna - kazala je, prenosi NIN.