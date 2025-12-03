Oglasio se ponovo Elek: Oštro uzvratio Aci Lukasu

Predsjednik Nadzornog odbora Olimpijskog centra „Jahorina“ Nedeljko Elek ipak nije ostao bez odgovora na prozivke srbijanskog pjevača Ace Lukasa.

- Svi mi kažu da nije moj nivo da komentarišem kokainskog i kockarskog ovisnika, i čovjeka koga su više vozili u gepeku, nego na sjedištu, i nije - naveo je Elek na društvenoj mreži X.

- Staviću samo ove slike i da svako treba da ostane u svom društvu i na svom nivou – dodao je Elek koji je uz ovu objavu podijelio svoje fotografije kao i fotografije Ace Lukasa.