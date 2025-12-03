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SADA NIJE ŠUTIO

Oglasio se ponovo Elek: Oštro uzvratio Aci Lukasu

Staviću samo ove slike i da svako treba da ostane u svom društvu i na svom nivou, dodao je Elek

Nedeljko Elek. MIOMIR JAKOVLJEVIĆ/RINGIER

A. O.

3.12.2025

Predsjednik Nadzornog odbora Olimpijskog centra „Jahorina“ Nedeljko Elek ipak nije ostao bez odgovora na prozivke srbijanskog pjevača Ace Lukasa.

- Svi mi kažu da nije moj nivo da komentarišem kokainskog i kockarskog ovisnika, i čovjeka koga su više vozili u gepeku, nego na sjedištu, i nije - naveo je Elek na društvenoj mreži X.

- Staviću samo ove slike i da svako treba da ostane u svom društvu i na svom nivou – dodao je Elek koji je uz ovu objavu podijelio svoje fotografije kao i fotografije Ace Lukasa.

Aca Lukas je danas na Elekov račun iznio niz optužbi i uvreda u videu objavljenom na društvenoj mreži Facebook.

U pitanju je nastavak bure koja se podigla nakon što se na društvenim mrežama pojavila fotografija sa jedne privatne zabave na kojoj u društvu sjede pjevači Šerif Konjević, Aca Lukas te Naser Orić.

Sve je eskaliralo kada je Aci Lukasu otkazan koncert na Jahorini, a oglasio se i Milorad Dodik, lider SNSD-a.

- Zločini koje su Naser Orić i njegovi vojnici počinili nad srpskim narodom na području Srebrenice i Bratunca su bili monstruozni i zato je Lukas fotografišući se s njim duboko povrijedio potomke žrtava i srpski narod. Poslije ovog čina, Aca Lukas je izgubio kredibilitet za svaki budući nastup u Republici Srpskoj, pogotovo na otvaranju zimske sezone na Jahorini – naveo je Dodik ranije. 

# ACA LUKAS
# NEDELJKO ELEK
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