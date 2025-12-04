Kim Kardašijan otkriva emotivnu povredu: Bivši muž tvrdi da sam lažirala pljačku, to je bio nož u srce

Emotivna scena u kojoj je Kim govorila o tome bila je puna tuge i bola. Kardašijan je otkrila kako ju je duboko pogodilo kada je Kanje Vest, njen bivši suprug, javno izjavio: "Ti si inscenirala svoju pljačku zbog TV emisije". Kim je kroz suze ispričala da je to bio "nož pravo u srce".

Tokom napada, pljačkaši su joj uzeli gotovo 10 miliona dolara u nakitu. U novoj epizodi, koja je emitovana sinoć, Kardašijan se vratila u Pariz kako bi svjedočila na suđenju grupi od desetoro optuženih za brutalnu pljačku.

Kim Kardašijan (Kim Kardashian) je u najnovijoj epizodi rijaliti serije "The Kardashians" otkrila duboku emocionalnu povredu koju je osjetila nakon što je njen bivši muž, reper Kanje Vest (Kanye West), tvrdio da je lažirala pljačku koja joj se dogodila u Parizu 2016. godine. Taj traumatičan događaj, tokom kojeg je bila vezana, držana na nišanu i opljačkana, i dalje ima snažan utjecaj na njen život.

Ona je dodala da ju je posebno pogodilo što je sumnja došla od osobe koja je bila najbliža njoj i koju je smatrala osobom koja je najbolje poznavala.

- Pomisao da mi neko tako blizak ne vjeruje… Neko ko zna koliko mi je to promijenilo život… Užasno me pogodilo - ispričala je Kim, dok je kamera pratila njene emotivne reakcije.

U trenutku pljačke, Kanje Vest bio je njen suprug. Kada je saznao što se dogodilo, prekinuo je svoj koncert u Njujorku i odmah krenuo prema Parizu kako bi bio uz nju.

Osjećaj olakšanja

Kim je u epizodi također opisala koliko joj je značilo što je napokon mogla svjedočiti i čuti izvinjenja od optuženih pljačkaša. Svjedočenje na suđenju, kako je rekla, donijelo joj je osjećaj olakšanja.

- Da napokon mogu da stanem oči u oči s njima, da čujem njihove izjave - rekla je Kim kroz suze.

- Srećna sam što je gotovo - izjavila je Kim.

Kardašijan se također prisjetila trenutka kada su pljačkaši, maskirani u policajce, upali u njenu hotelsku sobu usred noći. Bilo je to iskustvo koje ju je, kako je rekla, gotovo slomilo.

- Odjevena samo u ogrtač, u jednom trenutku sam bila uvjerena da će me silovati - opisala je Kim trenutke straha koje je doživjela te noći, kada je bila izložena nasilju i prijetnjama.

Ova epizoda otkrila je još jednu duboku emocionalnu stranu života Kim Kardašijan, a fanovi su još jednom imali priliku svjedočiti njenoj snazi i hrabrosti u suočavanju s traumatičnim iskustvom koje ju je zauvijek obilježilo.