Filip iz Viteza izdominirao i dobio komplimente žirija: "Rođen si za ovo"

Sa maksimalnim brojem glasova, direktno u treći krug takmičenja “Zvezde Granda“ plasirao se kandidat iz tima Snežane Đurišić, Filip Čavić (29) iz Viteza, koji je maestralno izveo pravi narodnjački repertoar.

Njegov protivnik u duelu bio je takmičar iz tima Dare Bubamare, Pavle Pavlović (25) iz Paraćina, koji je osvojio jedan glas manje, pa će svoju šansu morati ponovo potražiti u baražu, piše Grand.

Filip je nakon pobjede na sceni ostao zbunjen i iznenađen, priznajući da ovakav rezultat nije očekivao, a Milijevi komplimenti bili su dodatno ohrabrenje.

– Fantastično, sigurno, lijepo, majstorski! Odmah se vidi kada je neko rođen za to što radi, svaka čast i tebi i Sneži. Pavle, a ti, nemoj da se stidiš svoje snage. I fizički si se skroz zakopčao, a i u glavi. Moraš se opustiti, tada ćeš biti najsnažniji i najprecizniji – poručio je Mili.