Filip iz Viteza izdominirao i dobio komplimente žirija: "Rođen si za ovo"

Sa maksimalnim brojem glasova, direktno u treći krug takmičenja “Zvezde Granda“ plasirao se kandidat iz tima Snežane Đurišić, Filip Čavić (29) iz Viteza, koji je maestralno izveo pravi narodnjački repertoar.
Njegov protivnik u duelu bio je takmičar iz tima Dare Bubamare, Pavle Pavlović (25) iz Paraćina, koji je osvojio jedan glas manje, pa će svoju šansu morati ponovo potražiti u baražu, piše Grand.
Filip je nakon pobjede na sceni ostao zbunjen i iznenađen, priznajući da ovakav rezultat nije očekivao, a Milijevi komplimenti bili su dodatno ohrabrenje.
– Fantastično, sigurno, lijepo, majstorski! Odmah se vidi kada je neko rođen za to što radi, svaka čast i tebi i Sneži. Pavle, a ti, nemoj da se stidiš svoje snage. I fizički si se skroz zakopčao, a i u glavi. Moraš se opustiti, tada ćeš biti najsnažniji i najprecizniji – poručio je Mili.
Iako je glas dala obojici, Ana Bekuta priznala je da bi u preglasavanju prednost ipak dala Filipu, čiji je nastup bio sigurniji.
– Pavle, imaš i ti dobar glas i tehniku, ali si nesiguran. Moraš riješiti to što te muči, jer dobar si kandidat – dodala je Ana.
Đorđe David je u ovom duelu glasao samo za kandidata broj dva, pa našalio se da se počeo brinuti za sebe.
– Shvatio sam da se u posljednje vrijeme slažem sa svim što kaže ćelavi, tj. Mili. Apsolutno potpisujem svaku njegovu riječ i nemam šta dodati kada je riječ o Pavlu – rekao je Đole.
U odbranu kandidata broj jedan stala je Sanja Vučić, kao zamjena Dari Bubamari, Pavlovoj mentorki, tvrdeći da je Pavle možda oštećen za jedan glas.
– Ali vjerujem da je i ovim rezultatom zadovoljan. Odlično je pjevao i rekla sam mu šta da radi u baražu – rekla je Sanja, nakon čega se o Filipu oglasila i Snežana Đurišić.
– Hvala kolegama, zaista smo radili i trudili se, nastavljamo dalje, a trud je dao rezultat – zaključila je Sneža.