Stanija Dobrojević po odlasku preko okeana osjetila siromaštvo: "Jela sam jednu jabuku"

Iako je često u svom zavičaju dom joj je preko okeana, odakle se često oglašava na društvenim mrežama. Po njenim objavama vidi se da vodi glamurozan i skup život koji joj svakako prija, međutim, nije uvijek bilo tako.

Ona je jednom prilikom govorila o samim počecima, odnosno dolasku u Ameriku te da nisu od starta "cvjetale ruže". priznala je da je bilo dana kada je jela jednu jabuku dnevno.

- Imala sam 400 dolara kao džeparac, morala sam da platim stan, taksi, hranu, sve je bilo jako skupo. Sa toliko novca sam živjela dvije sedmice. Jela sam jednu jabuku dnevno da bih zaradila i platila sebi kurs za krupijea. Kada sam dobila posao u kazinu, samo radila i štedjela, ništa nisam trošila - rekla je Dobrojević i dodala: