Lukas javno prozvao Dodika: Šta se radilo s Amerikancima, dok je pažnja bila na slučaju Orić?

Aca Lukas, sinoć je na društevnim mrežama ponovo žestoko isprozivao lidera SNSD-a Milorada Dodika.
U uvodu je rekao da će ovim snimkom staviti tačku na prepucavanje sa Dodikom i njegovim ljudima. Zatim je kazao da mu je sliku sa bivšim komandantom Armije RBiH Naserom Orićem "namjestio" Dodikov blizak čovjek - Branislav Okuka.
Lukas tvrdi kako su Okuka i Orić dobri prijatelji, te da to ne smeta Dodiku.
- Nije zabranio Okuki zbog prijateljstva sa Naserom Orićem da dolazi u Republiku Srpsku, nego sjedi uz njegove skute. Namjestio je Orića, zamolio ga je da dođe pored mene i da se sa mnom slika pošto ja ne znam kako on izgleda, što je manje bitno. Onda su oni dobili tu sliku i znate šta se dalje dešavalo - rekao je Lukas.
Potom je upitao Dodika da li će narodu u Republici Srpskoj objasniti "šta se radilo sa Amerikancima" dok je pažnju javnosti zaokupirao "slučaj" Lukas i Orić.
- Za vašu informaciju, sankcije koje su skinute Miletu Dodiku su jedine sankcije koje su Amerikance skinuli. Dakle još nikome nisu skinuli osim famoznom Miletu - tvrdi Lukas.
Istakao je da neće ništa dodatno govoriti, osim što će uputiti narod u Republici Srpskoj da postavi određena pitanja Dodiku.
- Pitajte vašeg bivšeg predsjednika u čijem su vlasništvu sada svi najveći resursi Republike Srpske. Voda, šume, reke, Elektroprivreda, telekom i sve ostalo. Pitajte da li su i dalje šume, vode i svi veliki resursi i dalje u vlasništvu naroda Republike Srpske. Pitajte ga da vam odgovori, da vidimo šta će da vam kaže - poručio je on.