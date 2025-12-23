Lukas javno prozvao Dodika: Šta se radilo s Amerikancima, dok je pažnja bila na slučaju Orić?

U uvodu je rekao da će ovim snimkom staviti tačku na prepucavanje sa Dodikom i njegovim ljudima. Zatim je kazao da mu je sliku sa bivšim komandantom Armije RBiH Naserom Orićem "namjestio" Dodikov blizak čovjek - Branislav Okuka.

Lukas tvrdi kako su Okuka i Orić dobri prijatelji, te da to ne smeta Dodiku.

- Nije zabranio Okuki zbog prijateljstva sa Naserom Orićem da dolazi u Republiku Srpsku, nego sjedi uz njegove skute. Namjestio je Orića, zamolio ga je da dođe pored mene i da se sa mnom slika pošto ja ne znam kako on izgleda, što je manje bitno. Onda su oni dobili tu sliku i znate šta se dalje dešavalo - rekao je Lukas.

Potom je upitao Dodika da li će narodu u Republici Srpskoj objasniti "šta se radilo sa Amerikancima" dok je pažnju javnosti zaokupirao "slučaj" Lukas i Orić.