Dženifer Lopez se priprema za promjene: Blizanci uskoro odlaze na fakultet

Dženifer Lopez (Jennifer Lopez) se priprema na veliku životnu promjenu jer će njeni 17-godišnji blizanci, Maks (Max) i Emi (Emme), uskoro otići na fakultet. U razgovoru za Entertainment Tonight, povodom početka njene turneje "Up All Night Live in Las Vegas", 56-godišnja pjevačica otkrila je da se osjeća "stvarno dobro" zbog toga što njena djeca kreću u novu fazu života.

Samohrana majka

- Osjećam se stvarno dobro zbog toga. Kao, ne mogu vjerovati da smo stigli do ovdje, znate, samo nas troje. To je bilo putovanje samo nas troje kroz ovaj život jer sam samohrana majka od kada su imali tri godine - zaključuje.

Lopez, koja blizance ima s bivšim suprugom Markom Antonijem (Marcom Anthonyjem), prisjetila se izazova s kojima se susretala odgajajući ih sama.

- Ljudi su dolazili i odlazili iz mog života, ali mi smo uvijek bili samo nas troje. Sad napreduju i odrastaju u mlade odrasle osobe, spremni su za svoj život - rekla je.

Ponosna majka je također naglasila kako je uzbuđena zbog toga što će njena djeca otkriti šta ih sve čeka u životu, dok znaju da imaju dom u kojem uvijek mogu naći utočište.

- Uzbuđena sam zbog toga jer znam da imaju ovaj dom u koji se mogu vratiti, koji je čvrst i bit će im tu cijeli život, i to znaju. Imaju ljubav, a sada mogu ići vani i raditi šta god žele - istaknula je.

Globalna zvijezda

Iako je Dženifer Lopez globalna zvijezda, njena djeca nisu previše zainteresirana za njenu karijeru. U nedavnom intervjuu za E! News, pjevačica je otkrila da su Maks i Emi najviše zabrinuti hoće li biti kod kuće.