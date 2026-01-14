Jovanović o Ani Bekuti: Prvo nismo mogli sa Bošnjacima, sada smo ostali sami sa sobom, i onakvi smo kakvi smo bili prema drugima

Bivši političar Čedomir Jovanović poručio je da neće da šuti dok napadaju Anu Bekutu, živu legendu koja muzikom liječi.

On je snimio video obraćanje i rekao da neće da šuti o Čačku, i zbog grada i zbog pjevačice koja mu je draga prijateljica.

- To je zapravo slika svakoga od nas i zapravo najmanje su krivi oni koji su podigli ruku i bacili grudvu na Anu ili joj pokazali srednji prst. Došli smo do kraja, a ja pred tim ne želim da se povlačim niti o tome da šutim. Prvo nismo mogli sa Slovencima, sa Hrvatima, sa Bošnjacima, Makedoncima, Crnogorcima, nisu mogli sa Evropom, ne možemo više ni sa Rusima ostali smo sami sa sobom pa smo sada sami prema sebi onakvi kakvi smo bili prema svima drugima koje smo doživljavali kao neprijatelje - rekao je Čeda i dodao:

Poručio je da nikada ne smijemo izgubiti nadu i željeti nešto ljepše i bolje za nas i za našu djecu, prijatelje, svakog čovjeka i zbog je bio potreban čačanski trg.