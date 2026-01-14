Jovanović o Ani Bekuti: Prvo nismo mogli sa Bošnjacima, sada smo ostali sami sa sobom, i onakvi smo kakvi smo bili prema drugima

Bivši političar Čedomir Jovanović poručio je da neće da šuti dok napadaju Anu Bekutu, živu legendu koja muzikom liječi.
On je snimio video obraćanje i rekao da neće da šuti o Čačku, i zbog grada i zbog pjevačice koja mu je draga prijateljica.
- To je zapravo slika svakoga od nas i zapravo najmanje su krivi oni koji su podigli ruku i bacili grudvu na Anu ili joj pokazali srednji prst. Došli smo do kraja, a ja pred tim ne želim da se povlačim niti o tome da šutim. Prvo nismo mogli sa Slovencima, sa Hrvatima, sa Bošnjacima, Makedoncima, Crnogorcima, nisu mogli sa Evropom, ne možemo više ni sa Rusima ostali smo sami sa sobom pa smo sada sami prema sebi onakvi kakvi smo bili prema svima drugima koje smo doživljavali kao neprijatelje - rekao je Čeda i dodao:
Poručio je da nikada ne smijemo izgubiti nadu i željeti nešto ljepše i bolje za nas i za našu djecu, prijatelje, svakog čovjeka i zbog je bio potreban čačanski trg.
- Ne samo čačanski nego i svaki drugi da se na njemu sretnemo, vidimo, pogledamo u oči i porazgovaramo drugačije nego što to inače radimo, a odavno ne razgovaramo već režimo. Pružimo ruke jedni drugima umesto što se ujedamo i pustimo Ani da nas svojom pjesmom liječi, da nas tješi i da nas vodi u veselje.
Za pjevačicu ima samo riječi hvale i ističe da nikada nije dala nijednu političku izjavu.
- Ona je živa legenda, ne zbog toga što je bila simpatizer neke stranke, nikad nisam čuo da je dala političku izjavu, ona je živa legenda zbog svog dara, talenta, zbog upornosti, titanskog rada. Mi smo 31. decembra slavili, ona je radila. Mi smo se prvog januara liječili od slavlja, ona je radila. Utrčala mi je u kuću kao mećava, izljubila nas popila sa nama čašu vina pa opet otišla da radi i jučer je radila. Ona svojim radom nikoga ne vrijeđa, ona nikom koru hljeba nije otela, niko zbog nje nije ostao bez lijeka ili bez posla... Izgubimo li nju i njenu pjesmu izgubit ćemo sebe - rekao je Jovanović.