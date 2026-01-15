Posljednja objave Ace Kosa prije nego su izvršitelji izbacili njega i Čedu iz stana: "Ja sam tvoja živa lutka"

Policijski službenici, u pratnji izvršitelja, došli su u stan, nakon čega je Jovanović napustio objekat. Nekoliko sati prije dolaska policije, Kos se oglasio na društvenim mrežama, gdje je putem fan stranice objavljena njegova privatna fotografija s vikendice na kojoj kosi travu, uz zbunjujući komentar.

U jednoj stambenoj zgradi na Novom Beogradu danas se odvijala napeta situacija u kojoj je, prema navodima, učestvovala policija. Riječ je o zgradi u kojoj boravi lider LDP-a Čedomir Jovanović zajedno s prijateljem Aleksandrom Kosom.

- Ozbiljan biznismen! Kosi tata, kosim ja. Ja sam tvoja živa lutka - napisano je Kos u objavi.

Stanari zgrade tvrde da se policija na licu mjesta zadržala duže od pola sata, uz pojačan nadzor ulaza i izlaza. Kako navode, atmosfera je bila napeta, a hodnicima su se kretali uniformisani službenici, dok su se komšije okupljale ispred zgrade pokušavajući saznati šta se dešava.

– Drama traje već pola sata. Traže Čedu. Ne znamo o čemu se radi, ali ima više policajaca i ljudi u civilu. Niko nam ništa ne govori – izjavio je jedan od stanara.