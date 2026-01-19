Advokat princa Harija tvrdi da je Daily Mail saučesnik u nezakonitim radnjama

Princ Hari, Elton Džon i druge javne ličnosti bili su žrtve sistematskog hakiranja telefona i drugih nezakonitih djela moćnog britanskog Daily Maila, rekao je njihov advokat u ponedjeljak na početku suđenja u njihovoj poznatoj tužbi za povredu privatnosti protiv izdavača.

Princ i šest drugih tužitelja optužuju izdavača Maila, Associated Newspapers, za nezakonito ponašanje kojim je narušena njihova privatnost od 1993. do 2011. godine i kasnije, u građanskom postupku s visokim ulozima i za tužitelje i za medije.

Hari, 41, koji je stigao nasmijan i mašući, rekao je u izjavi svjedoka koju su citirali advokati da je "uznemirujuće osjećati da se svaki moj pokret, misao ili osjećaj prati i nadgleda samo da bi Mail zaradio na tome".

Associated, međutim, naziva optužbe "apsurdnim klevetama", rekavši da su njihovi novinari imali legitimne izvore informacija, uključujući "procurile" društvene krugove poznatih ličnosti.

Izdavač također tvrdi da je parnica dio koordinirane zavjere bogate grupe vođene ličnim animozitetom prema medijima.

Devetosedmično suđenje neće samo ugroziti reputaciju, u slučaju s pravnim troškovima koji se kreću u desetinama miliona funti, već bi moglo otvoriti novi front u dugotrajnom sporu oko praksi britanske štampe.