Aca se pohvalio šta mu je Čeda spremio za jelo: "Šištao je kao ekspres lonac, nije se smirio dok nije počeo kuhati"

Poznato je da Čeda voli kuhati sa svojim prijateljima, pa se tako Aca pohvalio onim što se našlo na tanjiru. Čeda je za njih spremio podvarak, a Aca nije krio oduševljenje.

Političar Čedomir Jovanović oglasio se nakon što je u medijima izašla žena koja tvrdi da on bespravno živi u njenom stanu. On je poručio da od borbe za svoj dom neće odustati jer je, kako tvrdi, pokraden i prevaren.

Objavljivanje dokaza

Čeda je na svom Instagramu najavio objavljivanje dokaza koji će, kako on kaže, potkrepiti njegovu priču:

- Ja se za svoj dom borim jer sam ga stvarao, a ne otimao kao dvojac koji sakriven pod suknjom očajnički cvili. Uskoro objavljujem sva dokumenta koja se već nalaze i u policiji i u tužilaštvu i Višem sudu. Čitat ćete ih na robiji jer ste pokrali i izvarali mene, ali i još 170 ljudi."

Sporni stan

Podsjetimo, on je nedavno progovorio o spornom stanu istakavši da je on vlasnik, međutim, da očigledno postoje neke nepravilnosti u ugovoru:

- Oko mene je uvijek neka frka, ovo je baš mučna situacija, ali moram da je iznesem. Ja ovdje živim 18 godina tako što sam potpisao kupoprodajni ugovor. Uselio sam se, adaptirao stan za Jelenu, djecu, mene… Prošle su godine, a onda se u jednom trenutku taj stan pojavio u stečajnoj masi nekog preduzeća koje nema nikakve veze sa preduzećem od kojeg sam kupio stan. Ispostavilo se da taj pokrenuti stečaj po zakonu obavezuje stečajnog upravnika da svu imovinu objedini i da počne da se stara o njoj, da je proda kada se steknu uslovi, a time je obuhvaćen i moj stan. Kada smo za to saznali, angažovali smo advokate koji su utvrdili da su napravljeni brojni prekršaji i propusti koji nemaju veze sa stečajnim upravnikom i javnom izvršiteljkom koja je danas došla. Ona po zakonu mora da izađe i mi smo porazgovarali, tu moraju i svjedoci da budu i policija mora biti prisutna. Kada smo kupili stan i kada smo ga adaptirali i počeli o njemu da živimo saznali smo da je stan kolateral za neki kredit koji je ko zna kada i ko zna gdje uzet. To tada niste mogli da provjerite kao danas što možete. Ništa se nije desilo mojom krivicom, nema veze sa mnom. U toku su paralelno dva postupka. 170 ljudi je ukupno oštećeno u čitavoj ovoj priči, ja sam jedini koji je samo kupio stan, nisam imao nikakav poslovni angažman sa njima. Čak su i povjerioci u međuvremenu promijenjeni. Ima tu dosta svijeta koji se pojavljuje kao oštećeni. Tada, kada sam uzimao stan, bilo je mnogo toga neuređeno i konfuzno kada je u pitanju katastar i zakoni o katastru. Kupovali su nekretninu tada ljudi koja je već nekoliko puta prodavana - zaključio je