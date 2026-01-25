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IZAZVAO LAVINU KOMENTARA

Aca objavio fotografiju Čede Jovanovića u gaćicama: "Bože dragi, kako je zgozdan"

Sad ima i titanijumske! Još mu u Beču šiju odijela po mjeri iz 2008., napisao je Kos

Čeda Jovanović i Aca Kos. Instagram

B. R.

25.1.2026

Aleksandar Kos zapalio je društvene mreže objavivši fotografiju Čede Jovanovića u gaćicama koje podsjećaju na kupaće gaće, i to u bojama brazilske zastave.

Fotografiju je Kos podijelio na svom Instagram storiju, nakon što mu je jedan od pratilaca poručio da Čeda izgleda odlično.

– Bože dragi, kako je Čeda zgodan! Uh, pločice, tijelo – glasio je komentar koji je izazvao lavinu reakcija.

Objava Ace Kosa. Instagram

Uz „vrelu“ fotografiju Jovanovića, Kos je kratko poručio:

– Sad ima i titanijumske! Još mu u Beču šiju odijela po mjeri iz 2008.

Ovom objavom Kos je aludirao na to da Jovanović i danas izgleda jednako dobro kao i prije gotovo dvije decenije. Otkrio je i da se njih dvojica poznaju već 22 godine. Čeda Jovanović rođen je 13. aprila 1971. godine, dok je Aleksandar Kos rođen 1987., što znači da je razlika između njih 16 godina.

O njihovom odnosu Jovanović je ranije emotivno pisao na Instagramu.

– Postoje dani kada čovjek sam ne može ni da diše. Bez Aleksandra me ne bi bilo, ne bih mogao ustati iz kreveta, niti stajati na nogama. Hrani me, čuva i od drugih i od mene samog. Previše sam ga napatio, a on je divan čovjek. Sve loše je moje i dešava se uprkos njemu. Na kraju, bit ću ja dobro. Žao mi je ako sam bilo koga povrijedio, a posebno Aleksandra koji je sa mnom morao da živi – napisao je Jovanović.

# ČEDOMIR JOVANOVIĆ
# ACA KOS
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