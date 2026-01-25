Aca objavio fotografiju Čede Jovanovića u gaćicama: "Bože dragi, kako je zgozdan"

Fotografiju je Kos podijelio na svom Instagram storiju, nakon što mu je jedan od pratilaca poručio da Čeda izgleda odlično.

Aleksandar Kos zapalio je društvene mreže objavivši fotografiju Čede Jovanovića u gaćicama koje podsjećaju na kupaće gaće, i to u bojama brazilske zastave.

Uz „vrelu“ fotografiju Jovanovića, Kos je kratko poručio:

– Sad ima i titanijumske! Još mu u Beču šiju odijela po mjeri iz 2008.

Ovom objavom Kos je aludirao na to da Jovanović i danas izgleda jednako dobro kao i prije gotovo dvije decenije. Otkrio je i da se njih dvojica poznaju već 22 godine. Čeda Jovanović rođen je 13. aprila 1971. godine, dok je Aleksandar Kos rođen 1987., što znači da je razlika između njih 16 godina.

O njihovom odnosu Jovanović je ranije emotivno pisao na Instagramu.

– Postoje dani kada čovjek sam ne može ni da diše. Bez Aleksandra me ne bi bilo, ne bih mogao ustati iz kreveta, niti stajati na nogama. Hrani me, čuva i od drugih i od mene samog. Previše sam ga napatio, a on je divan čovjek. Sve loše je moje i dešava se uprkos njemu. Na kraju, bit ću ja dobro. Žao mi je ako sam bilo koga povrijedio, a posebno Aleksandra koji je sa mnom morao da živi – napisao je Jovanović.