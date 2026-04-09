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BH. REPER

Buba Corelli otplatio kaznu zatvora u iznosu od 24.000 KM

Pitala me za porez, rekoh: 'Nisam' - rekao je, izmijenivši stih pjesme "Toronto" koju je snimio s Jalom Bratom, i prasnuo u smijeh

Buba Corelli. Facebook

A. O.

9.4.2026

Bosanskohercegovački reper Amar Hodžić, poznatiji kao Buba Corelli, otplatio je Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine 24.000 KM zatvorske kazne u trajanju od osam mjeseci, na koju je bio osuđen zbog utaje poreza.

Posebni odjel za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala Vrhovnog suda Federacije BiH (POSKOK) ranije je objavio da je reper priznao krivicu za utaju poreza i uplatio iznos od 115.642 KM na račun Porezne uprave.

Podsjećamo, Buba Corelli se ranije našalio na vlastiti račun nakon što je objavljeno da je osuđen.

- Pitala me za porez, rekoh: 'Nisam' - rekao je, izmijenivši stih pjesme "Toronto" koju je snimio s Jalom Bratom, i prasnuo u smijeh.

# BUBA CORELLI
# REPER
# AMAR HODŽIĆ
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