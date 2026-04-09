Buba Corelli otplatio kaznu zatvora u iznosu od 24.000 KM

Bosanskohercegovački reper Amar Hodžić, poznatiji kao Buba Corelli, otplatio je Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine 24.000 KM zatvorske kazne u trajanju od osam mjeseci, na koju je bio osuđen zbog utaje poreza.

Posebni odjel za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala Vrhovnog suda Federacije BiH (POSKOK) ranije je objavio da je reper priznao krivicu za utaju poreza i uplatio iznos od 115.642 KM na račun Porezne uprave.

Podsjećamo, Buba Corelli se ranije našalio na vlastiti račun nakon što je objavljeno da je osuđen.