Bakingemska palača potvrdila: Kejt Midlton neće biti na paradi

Bakingemska palača potvrdila je u četvrtak kako se omiljena britanska princeza, Kejt Midlton (Kate Middleton), neće pojaviti na paradi koja će se održati sredinom juna, iako su je mnogi tamo očekivali, prenosi "Daily Mail".

Na paradi "Trooping the Colour" bit će kralj Čarsl (Charles) i kraljica Kamila (Camilla). No, ovoga puta će, umjesto na konju, kralj će biti u kočiji, a vjeruje se da je to preporuka doktora zbog njegove dijagnoze.

I kralj i princeza Kejt oboljeli su od raka.

Princezu niko nije vidio u javnosti od Božića, no u posljednje vrijeme navodno više izlazi. Ipak, iz palače su i ranije tvrdili kako to ne znači da će se princeza skoro vratiti svojim javnim dužnostima te da joj treba vremena da se oporavi.