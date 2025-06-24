Pit i Kruz ukrali sve poglede na premijeri filma "F1"

Nakon skoro tri decenije od zajedničkog pojavljivanja na velikom platnu, holivudske legende Bred Pit (Brad Pitt) i Tom Kruz (Cruise) jučer su izazvale pravu euforiju među fanovima i medijima pojavivši se na premijeri filma "F1" u Londonu. Ovaj iznenadni, ali srdačan susret na crvenom tepihu odmah je postao viralna tema na društvenim mrežama i naslovnicama širom svijeta.

Bred Pit i Tom Kruz . Platforma X Bred Pit i Tom Kruz . Platforma X

Pit, koji u filmu "F1" tumači glavnu ulogu, prišao je Kruzu s osmijehom i prijateljskim zagrljajem, što je izazvalo ovacije okupljenih fanova. Njihov topao pozdrav i zajedničko poziranje za fotografe mnogi su okarakterisali kao dokaz dugogodišnjeg poštovanja i prijateljstva, uprkos rijetkoj saradnji. Za ovu glamuroznu priliku, Brad Pit zablistao je u modernom zelenom odijelu s dvostrukim kopčanjem, uz upečatljive narandžaste sunčane naočale i frizuru koja je već ranije oduševila njegove fanove.