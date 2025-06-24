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LEGENDARNI DUO

Pit i Kruz ukrali sve poglede na premijeri filma "F1"

Legende Holivuda u emotivnom zagrljaju

Bred Pit i Tom Kruz. Platforma X

S. B.

24.6.2025

Nakon skoro tri decenije od zajedničkog pojavljivanja na velikom platnu, holivudske legende Bred Pit (Brad Pitt) i Tom Kruz (Cruise) jučer su izazvale pravu euforiju među fanovima i medijima pojavivši se na premijeri filma "F1" u Londonu. 

Ovaj iznenadni, ali srdačan susret na crvenom tepihu odmah je postao viralna tema na društvenim mrežama i naslovnicama širom svijeta.

Bred Pit i Tom Kruz. Platforma X

Pit, koji u filmu "F1" tumači glavnu ulogu, prišao je Kruzu s osmijehom i prijateljskim zagrljajem, što je izazvalo ovacije okupljenih fanova. 

Njihov topao pozdrav i zajedničko poziranje za fotografe mnogi su okarakterisali kao dokaz dugogodišnjeg poštovanja i prijateljstva, uprkos rijetkoj saradnji.

Za ovu glamuroznu priliku, Brad Pit zablistao je u modernom zelenom odijelu s dvostrukim kopčanjem, uz upečatljive narandžaste sunčane naočale i frizuru koja je već ranije oduševila njegove fanove.

S druge strane, Tom Kruz ostao je vjeran svom klasičnom stilu – tamnosivo odijelo i legendarne avijatorske naočale koje su postale njegov zaštitni znak još od filma "Top Gun".

# BRAD PITT
# TOM CRUISE
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