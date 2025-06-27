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BH REPERI

Jala Brat i Buba Corelli se vratili u Beograd: Prvi dolazak nakon zabrane ulaska u Srbiju

Na društvenim mrežama podijelili su snimak iz aviona, što je izazvalo brojne reakcije njihovih pratitelja

Jala i Buba u Beogradu. Instagram

M. Až.

27.6.2025

Bosanskohercegovački reperi Jala Brat (Jasmin Fazlić) i Buba Corelli (Amar Hodžić) borave u Beogradu prvi put nakon 2021. godine, kada im je bio zabranjen ulazak u Srbiju.

Na društvenim mrežama podijelili su snimak iz aviona, što je izazvalo brojne reakcije njihovih pratitelja – posebno jer se njihova kolegica Elena Kitić trenutno nalazi u Beogradu, gdje nastupa na festivalu Belgrade Music Week. Mnogi pretpostavljaju da bi se dvojac mogao pojaviti kao gosti njenog nastupa.

Jala, Buba i Elena Kitić imaju zajedničku muzičku historiju – ranije ove godine objavili su pjesmu Blaka, blaka, koja se nalazi na albumu Goat Season 3 Final Chapter, a sarađivali su i na njenom debitantskom albumu Deja Vu.

Podsjećamo, mediji u Srbiji su 2021. godine objavili da je Jali i Bubi zabranjen ulazak u zemlju nakon incidenta tokom nastupa u Nišu. Tada su članovi njihovog obezbjeđenja s bine gurnuli maloljetnog posjetioca, a jedan ga je i fizički napao.

Reperi su se tim povodom oglasili na društvenim mrežama, izrazili žaljenje zbog incidenta i naglasili da u tom trenutku nisu bili prisutni na bini. Ipak, zvaničan razlog zabrane njihovog ulaska u Srbiju nikada nije objavljen.

# SRBIJA
# JALA BRAT
# BUBA CORELLI
# BEOGRAD
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