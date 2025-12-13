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STARLETA

Sićušni bikini i bujne grudi: To može samo Kim Kardašijan

Pored atraktivnih kadrova, Kim je u objavu uvrstila i porodične trenutke

Kim Kardašijan - Avaz
Kim Kardašijan - Avaz
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Kim Kardashian - Avaz
Kim Kardašijan - Avaz
E. A.

13.12.2025

Kim Kardašijan (45) objavila je novu seriju fotografija na Instagramu.

Na jednoj je vidimo dok pozira u minijaturnom bikiniju sa leopard printom, najavljujući početak “sezone selfija”.

Poslala je fanovima poljubac. Samo ona može da se usudi na ovakvu kombinaciju.

Pored atraktivnih kadrova, Kim je u objavu uvrstila i porodične trenutke.

Na jednoj fotografiji pozira sa djecom tokom zajedničkog izlaska sa njihovom bakom, a njenom mamom Kris Džener.

Serijal završava fotografijom sa porodičnog druženja na kojem su bile Kloi Kardašijan i Britni Spirs.

Kim Kardašijan. Instagram

# KIM KARDAŠIJAN
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