Sićušni bikini i bujne grudi: To može samo Kim Kardašijan

Kim Kardašijan (45) objavila je novu seriju fotografija na Instagramu.
Na jednoj je vidimo dok pozira u minijaturnom bikiniju sa leopard printom, najavljujući početak “sezone selfija”.
Poslala je fanovima poljubac. Samo ona može da se usudi na ovakvu kombinaciju.
Pored atraktivnih kadrova, Kim je u objavu uvrstila i porodične trenutke.
Na jednoj fotografiji pozira sa djecom tokom zajedničkog izlaska sa njihovom bakom, a njenom mamom Kris Džener.
Serijal završava fotografijom sa porodičnog druženja na kojem su bile Kloi Kardašijan i Britni Spirs.