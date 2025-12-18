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STARLETA

Kim Kardašijan puca od stresa, doživjela emotivni slom prije ispita

Dodala je kako je povrijedila leđa, što je dodatno otežalo njeno mentalno stanje

Instagram

E. A.

18.12.2025

Kim Kardašijan, 45-godišnja zvijezda rijaliti emisije o čuvenoj porodici, doživjela je emotivni slom u pripremama za pravni ispit, svega devet dana prije pada u julu, što je otkriveno u posljednjoj epizodi serije “The Kardashians”.

Na snimcima koje je objavio Hulu, Kim je priznala da je udarala u zid tokom priprema.

- Apsolutno ću zaplakati, jer je ovo je*eno iscrpljujuće - rekla je Kim.

Dodala je kako je povrijedila leđa, što je dodatno otežalo njeno mentalno stanje.

- Ne mogu skoro da hodam, ne mogu ni da sjednem normalno. Ne znam zašto imam sve ove probleme s leđima - brinula je.

Kim je priznala da je bila šokirana koliko se iscrpljeno osjećala, iako je znala da “svi prije polaganja pravnog ispita prolaze kroz emotivni slom”.

- Jednostavno sam znala da to nisam ja, jer nisam takva osoba, ali sada stvarno razumijem. Zaista je mnogo - dodala je Kim.

Uprkos fizičkim i mentalnim izazovima, Kim je ostala posvećena svom cilju da postane pravnica.

Iako je u novembru otkrila fanovima da nije položila ispit, naglasila je da nije odustala.

- Još uvijek nisam pravnica, samo glumim veoma dobro obučenog advokata na televiziji. Šest godina sam na ovom putu i još uvijek sam potpuno posvećena dok ne položim ispit - napisala je na Instagramu.

Kim je takođe podijelila da planira da nastavi s učenjem i pripremama.

- Ovaj san mi znači previše da bih odustala. Podijelila sam s vama dio ovog puta, a ovog ljeta dokumentovala sam posljednje dvije sedmice učenja — uspone, padove i sve između. A 7. novembra sam saznala da nisam položila ispit. Bilo je razočaravajuće, ali nije kraj. Nastaviću da učim i radim na sebi dok ne uspijem - zaključila je Kim.

# KIM KARDASHIAN
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