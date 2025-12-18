Kim Kardašijan puca od stresa, doživjela emotivni slom prije ispita

Kim Kardašijan, 45-godišnja zvijezda rijaliti emisije o čuvenoj porodici, doživjela je emotivni slom u pripremama za pravni ispit, svega devet dana prije pada u julu, što je otkriveno u posljednjoj epizodi serije “The Kardashians”.

Na snimcima koje je objavio Hulu, Kim je priznala da je udarala u zid tokom priprema.

- Apsolutno ću zaplakati, jer je ovo je*eno iscrpljujuće - rekla je Kim.

Dodala je kako je povrijedila leđa, što je dodatno otežalo njeno mentalno stanje.

- Ne mogu skoro da hodam, ne mogu ni da sjednem normalno. Ne znam zašto imam sve ove probleme s leđima - brinula je.

Kim je priznala da je bila šokirana koliko se iscrpljeno osjećala, iako je znala da “svi prije polaganja pravnog ispita prolaze kroz emotivni slom”.

- Jednostavno sam znala da to nisam ja, jer nisam takva osoba, ali sada stvarno razumijem. Zaista je mnogo - dodala je Kim.

Uprkos fizičkim i mentalnim izazovima, Kim je ostala posvećena svom cilju da postane pravnica.

Iako je u novembru otkrila fanovima da nije položila ispit, naglasila je da nije odustala.

- Još uvijek nisam pravnica, samo glumim veoma dobro obučenog advokata na televiziji. Šest godina sam na ovom putu i još uvijek sam potpuno posvećena dok ne položim ispit - napisala je na Instagramu.

Kim je takođe podijelila da planira da nastavi s učenjem i pripremama.

- Ovaj san mi znači previše da bih odustala. Podijelila sam s vama dio ovog puta, a ovog ljeta dokumentovala sam posljednje dvije sedmice učenja — uspone, padove i sve između. A 7. novembra sam saznala da nisam položila ispit. Bilo je razočaravajuće, ali nije kraj. Nastaviću da učim i radim na sebi dok ne uspijem - zaključila je Kim.