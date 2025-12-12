Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

BANJA LUKA

Škola ostala bez 40.000 KM zbog otkazivanja koncerta Ace Lukasa

Pjevač je, kako je naveo, planirao svu svoju zaradu pokloniti školi u Banjoj Luci koja se nalazi u najtežoj finansijskoj situaciji

Aca Lukas. Antonio Ahel/PIXSELL

S. S.

12.12.2025

Nastup Ace Lukasa, koji je krajem decembra trebao biti održan u jednom banjalučkom klubu, otkazan je. Pjevač je, kako je naveo, planirao svu svoju zaradu pokloniti školi u Banjoj Luci koja se nalazi u najtežoj finansijskoj situaciji.

Povodom otkazivanja, oglasio se na društvenim mrežama, istakavši da je lider SNSD-a Milorad Dodik krivac što će jedna škola ostati bez značajne finansijske pomoći.

– Osim toga što si organizatora natjerao da otkaže koncert, ti si nekoga debelo finansijski uskratio. Prije nekoliko dana najavio sam da ću svu svoju zaradu od ovog koncerta odvojiti za školu u Banjoj Luci koja finansijski najlošije stoji. Htio sam dati 40.000 KM, a ti si tu školu uskratio za ozbiljnu novčanu pomoć – poručuje Lukas.

Ranije je naveo da je koncert otkazan jer se organizator suočio s velikim pritiscima.

– Negdje u dubini duše očekivao sam da će se to desiti… Ipak, mislio sam da je gospodin Mile Dodik malo pametniji. Postigao je kontraefekat… Liječeći svoju sujetu, ne dozvoljava svojim građanima da gledaju koncert koji su platili… Koncert je mogao biti otkazan, nikakav problem, ali čemu to, kada je rasprodan dvadeset i nešto dana prije održavanja – pita Lukas.

Dodaje da su, uprkos svemu, ljudi na njegovoj strani.

– Znaju da sam ispravan… Iako nemam za šta da se izvinjavam, u svoje ime ću se duboko izviniti publici u Banjoj Luci i mogu im samo poručiti – vidjećemo se uskoro, ne brinite! – poručuje Lukas.

# ACA LUKAS
# BANJA LUKA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (17)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.