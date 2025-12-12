Škola ostala bez 40.000 KM zbog otkazivanja koncerta Ace Lukasa

Nastup Ace Lukasa, koji je krajem decembra trebao biti održan u jednom banjalučkom klubu, otkazan je. Pjevač je, kako je naveo, planirao svu svoju zaradu pokloniti školi u Banjoj Luci koja se nalazi u najtežoj finansijskoj situaciji.

Povodom otkazivanja, oglasio se na društvenim mrežama, istakavši da je lider SNSD-a Milorad Dodik krivac što će jedna škola ostati bez značajne finansijske pomoći.

– Osim toga što si organizatora natjerao da otkaže koncert, ti si nekoga debelo finansijski uskratio. Prije nekoliko dana najavio sam da ću svu svoju zaradu od ovog koncerta odvojiti za školu u Banjoj Luci koja finansijski najlošije stoji. Htio sam dati 40.000 KM, a ti si tu školu uskratio za ozbiljnu novčanu pomoć – poručuje Lukas.