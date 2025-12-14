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Produkcija iznenadila takmičare u "Zvezdama Granda": Evo ko se plasirao u naredni krug

Voja Nedeljković saopćio je odluku produkcije koja je sve iznenadila, a posebno takmičare

Zvezde granda. grand.nova.rs

S. S.

14.12.2025

Trenutak koji su svi čekali u „Zvezdama Granda“ dogodio se nakon baraža, a to je odluka Grand produkcije ko i koliko takmičara ide dalje u treći krug.

Iako je baraž nakon emisije bio pun kao nikad i čak njih desetoro se borilo za prolazak, Voja Nedeljković saopćio je odluku produkcije koja je sve iznenadila, a posebno takmičare.

Milan Mitrović je pročitao imena takmičara koji su direktno prošli u treće kolo, a to su Elmedina Laličić, Bubi Ademov, Aleksandar Stanojević, Saša Stojaković, Nenad Horvat, Filip Aleksić, Korleone Pavlović i Valentina Matić.

Nakon toga je Voja iznenadio i Milana odlukom da u ovoj emisiji ima mjesta za čak šestero takmičara.

-Ne može da bude mjesta za svih desetero, koliko ih ima u baražu, ali ima za šestero. Produkcija je osluškivala i slušala u baražu da li su popravili ono što im je rečeno– rekao je Voja, a zatim saopćio da u drugi krug Hana Babajić, Sergej Tadić, Anđela Milosavljević, Nina Nikolić, Angela Vlintovska i Osman Nurikić.

# ZVEZDE GRANDA
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