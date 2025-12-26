Emina Jahović najavila koncert u Skenderiji: Ostvarenje dugogodišnjeg sna

Emina Jahović tokom večerašnjeg koncerta u Domu mladih u Sarajevu otkrila je da će 31. oktobra 2026. godine održati veliki koncert u dvorani Skenderija.

Obraćajući se publici, Jahović je kazala da želi podijeliti vijest o nastupu u znatno većem prostoru, naglasivši kako je riječ o posebnom trenutku u njenoj karijeri. Otkrivanje datuma izazvalo je snažne reakcije i oduševljenje među prisutnima.