Emina Jahović najavila koncert u Skenderiji: Ostvarenje dugogodišnjeg sna

Emina Jahović tokom večerašnjeg koncerta u Domu mladih u Sarajevu otkrila je da će 31. oktobra 2026. godine održati veliki koncert u dvorani Skenderija.
OTKRILA I DATUM
Jahović je kazala da želi podijeliti vijest o nastupu u znatno većem prostoru, naglasivši kako je riječ o posebnom trenutku u njenoj karijeri
Emina Jahović. Avaz
Emina Jahović tokom večerašnjeg koncerta u Domu mladih u Sarajevu otkrila je da će 31. oktobra 2026. godine održati veliki koncert u dvorani Skenderija.
Obraćajući se publici, Jahović je kazala da želi podijeliti vijest o nastupu u znatno većem prostoru, naglasivši kako je riječ o posebnom trenutku u njenoj karijeri. Otkrivanje datuma izazvalo je snažne reakcije i oduševljenje među prisutnima.
– Sarajevo, želim da vam kažem da ćemo se družiti u malo većem prostoru – poručila je pjevačica s bine, dodavši kako je nastup u Skenderiji ostvarenje njenog dugogodišnjeg sna.