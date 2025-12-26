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OTKRILA I DATUM

Emina Jahović najavila koncert u Skenderiji: Ostvarenje dugogodišnjeg sna

Jahović je kazala da želi podijeliti vijest o nastupu u znatno većem prostoru, naglasivši kako je riječ o posebnom trenutku u njenoj karijeri

Emina Jahović. Avaz

Eldar Abaz
Piše: Eldar Abaz

26.12.2025

Emina Jahović tokom večerašnjeg koncerta u Domu mladih u Sarajevu otkrila je da će 31. oktobra 2026. godine održati veliki koncert u dvorani Skenderija.

Obraćajući se publici, Jahović je kazala da želi podijeliti vijest o nastupu u znatno većem prostoru, naglasivši kako je riječ o posebnom trenutku u njenoj karijeri. Otkrivanje datuma izazvalo je snažne reakcije i oduševljenje među prisutnima.

– Sarajevo, želim da vam kažem da ćemo se družiti u malo većem prostoru – poručila je pjevačica s bine, dodavši kako je nastup u Skenderiji ostvarenje njenog dugogodišnjeg sna.

# EMINA JAHOVIĆ
# SKENDERIJA
# SARAJEVO
# KONCERT
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