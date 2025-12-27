Spektakl u Mejdanu: Održan zajednički koncert Dženana Lončarevića i Slađe Allegro

Tuzlanski Mejdan večeras je središte zabave. Regionalne zvijezde, Dženan Lončarević i Slađa Allegro, održali su zajednički koncert pred tuzlanskom publikom. Koncert je okupio publiku svih generacija i donio višesatni muzički spektakl.

Lončarević je uoči večerašnjeg nastupa poručio da mu je zajednički koncert sa Slađom neuobičajen, ali posebno drag, naglašavajući da je cilj da svi, makar na nekoliko sati, zaborave svakodnevne probleme i opuste se uz muziku.

Slađa je u najavi koncerta naglasila je da se raduje zajedničkom nastupu sa Lončarevićem i da očekuje atmosferu koju će publika dugo pamtiti.