Mirković se zahvalio Novković nakon riječi o njegovom profesionalizmu: Zadovoljstvo je moje

Boris Novković proslavit će veliki jubilej - 40 godina karijere koncertom u Sava centru 23. aprila ove godine. Iza ovog najavljenog spektakla stoji Hype produkcija na čelu sa Sašom Mirkovićem.

Čuveni muzičar je objasnio kako je došlo do ove saradnje.

- Tako je stigao poziv od Hype produkcije, gospodina Saše Mirkovića sa kojim sam ja sarađivao još od 2005. godine. Tamo do 2010. godine smo dosta sjajnih stvari napravili. I moram priznati da mi je to sve zvučalo vrlo ozbiljno, s obzirom da je on jedan od rijetkih menadžera s ovih prostora koji zaista rade taj posao vrhunski profesionalno i znaju šta je potrebno da se magija ostvari. Veselim se toj proslavi. Naravno, Zagreb ćemo napraviti isto tako kako je ovo spontano došlo. Tako da smo se dogovorili da ćemo onda, što se Zagreba tiče, na jesen raditi taj jedan veliki koncert. Često sam nastupao u "Lisinskom". "Lisinski" je je moj omiljeni muzički prostor, pokušat ćemo razmisliti i o nekoj, s obzirom da je 40 godina, malo većoj dvorani – rekao je Boris Novković za Hype TV.

Njegove riječi podijelio je i Saša Mirković na svom Tiktok profilu i ispod videa kratko napisao: "Zadovoljstvo je moje! Vidimo se 23.04. 2026. u Sava Centru!"