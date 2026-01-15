Podnesene krivične prijave protiv šest osoba iz Čačka zbog gađanja Ane Bekute tokom koncerta

Protiv šest osoba iz Čačka podnesene su krivične prijave zbog sumnje da su grudvama i ledenicama gađali pjevačicu Anu Bekutu i članove orkestra tokom koncerta u ovom gradu.

Policija u Čačku podnijela je krivične prijave protiv osoba čiji su inicijali G. M., T. B., D. I, M. R., S. M. i D. T. zbog sumnje da su izvršili krivično djelo nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu, saopćeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije.