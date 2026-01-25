Dok traje drama u porodici Bekam: Spice Girls se ponovo okupile

Članice grupe Spice Girls ponovo su se okupile, a njihovo druženje privuklo je veliku pažnju javnosti jer se desilo u trenutku kada se Viktorija Bekam (Victoria Beckham) i Dejvid Bekam (David Beckham) suočavaju s porodičnom dramom vezanom za njihovog najstarijeg sina.

Povod za okupljanje bila je proslava 50. rođendana Eme Banton (Emma Bunton), održana u engleskoj regiji Kotsvolds.

Banton je rođendan prvobitno obilježila u srijedu, 21. januara, dok je nekoliko dana kasnije organizirala i slavlje na kojem su joj se pridružile gotovo sve bivše članice jedne od najpoznatijih pop-grupa devedesetih.