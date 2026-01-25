Dok traje drama u porodici Bekam: Spice Girls se ponovo okupile

Članice grupe Spice Girls ponovo su se okupile, a njihovo druženje privuklo je veliku pažnju javnosti jer se desilo u trenutku kada se Viktorija Bekam (Victoria Beckham) i Dejvid Bekam (David Beckham) suočavaju s porodičnom dramom vezanom za njihovog najstarijeg sina.
Povod za okupljanje bila je proslava 50. rođendana Eme Banton (Emma Bunton), održana u engleskoj regiji Kotsvolds.
Banton je rođendan prvobitno obilježila u srijedu, 21. januara, dok je nekoliko dana kasnije organizirala i slavlje na kojem su joj se pridružile gotovo sve bivše članice jedne od najpoznatijih pop-grupa devedesetih.
Na proslavi su bile prisutne Viktorija Bekam (Posh Spice), Melani "Mel C" (Sporty Spice) i Geri Halivel-Horner (Ginger Spice), koje su zajedno slavile s Bunton (Baby Spice). Jedina članica koja je nedostajala bila je Melani "Mel B" Braun (Scary Spice).
Viktorija Bekam podijelila je fotografiju okupljene grupe na Instagramu, uz poruku:
- Sretan rođendan najljepšoj duši, Emi Banton. Volim vas puno, cure Geri Halivel-Horner i Melani Si.
U komentarima se oglasio i njen suprug Dejvid Bekam, koji je napisao: "Ovo me usrećilo. Mogu samo zamisliti kako se osjećaju fanovi Spice Girls."
Na sam dan rođendana Ema Banton gostovala je u britanskoj radijskoj emisiji "Heart Breakfast", gdje je primila posebnu video-poruku od Melani Braun, koja je također nedavno proslavila svoj 50. rođendan.
Podsjećamo, prisustvo Viktorije Bekam na proslavi Emminog rođendana dolazi u osjetljivom periodu za porodicu Bekam. Naime, njihov najstariji sin Bruklin Bekam (Brooklyn Beckham) 19. januara objavio je poruke na društvenim mrežama koje upućuju na narušene odnose s roditeljima, što je izazvalo brojne reakcije u javnosti.