Zdravko Čolić još jednom oduševio publiku i zaključio seriju koncerata u Sarajevu

Zdravko Čolić večeras je u sarajevskoj dvorani Zetra održao svoj peti i posljednji koncert u okviru serije nastupa koja je prethodnih dana oborila sve rekorde posjećenosti.

Publika je od prvih trenutaka uživala u energiji i hitovima koje Čolić decenijama prenosi na svoje fanove, a atmosfera u dvorani bila je ispunjena emocijama i uzbuđenjem.