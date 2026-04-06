Zdravko Čolić još jednom oduševio publiku i zaključio seriju koncerata u Sarajevu

Zdravko Čolić večeras je u sarajevskoj dvorani Zetra održao svoj peti i posljednji koncert u okviru serije nastupa koja je prethodnih dana oborila sve rekorde posjećenosti.
Publika je od prvih trenutaka uživala u energiji i hitovima koje Čolić decenijama prenosi na svoje fanove, a atmosfera u dvorani bila je ispunjena emocijama i uzbuđenjem.
Nakon pet rasprodanih večeri, Čolić je još jednom potvrdio status jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda.
Završni koncert u Sarajevu protekao je u znaku emocija, muzike i zajedničkog uživanja, ostavljajući publiku s nezaboravnim uspomenama na jednu od najznačajnijih koncertnih serija u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.
Završni koncert u Sarajevu protekao je u znaku emocija, muzike i zajedničkog uživanja, ostavljajući publiku s nezaboravnim uspomenama na jednu od najznačajnijih koncertnih serija u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.