Težak životni put Tine Tarner

Kao i ostale devojke u njenim godinama, počela je da izlazi na svirke sa svojom sestrom, kada je prvi put videla Ajka Tarnera kako svira. Do tada, Tina je svoje vokalne sposobnosti pokazivala u crkvenom horu. Međutim, na svirci popularnog Ajka je iskoristila priliku i pitala ga da nastupa sa njim kao pjevačica. Nikada je nije pozvao od tad, sve do momenta kada je upjela da dođe do mikofona i podijeli svoj predivan glas u jednoj numeri.

Ljubav do kraja života

Tina je svojim hitovima i prepoznatljivim šljaštećim kostimima dostigla ogromnu popularnost. Čak je u jednom momentu njeno ime zapisano u "Ginisovu" knjigu rekorda, kao izvođač sa najvećim hitom. Prozvana je "kraljicom roka".

Zauzela je sjajnu zvijezdu koja je svjetske hitove redala i nakon 50 godina karijere, nastupajući sa Majkom Džegerom, Erosom Ramacotijem i mnogim drugim zvijezdama. Pored hita "Simply the best" snimila je pesmu "What's love got to do with it", za film o njenom životu koji je nominvan i za Oskara.

Jednom prilikom na aerodromu upoznaje svog supruga, Ervina Baha, koji je bio 16 godina mlađi i sa njime počinje sretnu vezu i 27 godina kasnije - brak.

Kada se borila sa oštećenjem bubrega, Ervin je pokazao svoju ljubavi i donirao joj bubreg. Ervin je mnogo puta bio fasciniran hrabrošću svoje supruge, kada je rekao da je ona pravi primjer borca.

- Čak i kada je doživjela šlog i nije mogla da hoda, ona to nije prihvatala, već je ponovo naučila da hoda. Srećom svoj spas je također pronašla kada se okrenula budizmu - izjavio je jednom prilikom Ervin.