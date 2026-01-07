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RIJALITI

Maja urlala na Filipa kad je čula da je pomenuo njihove odnose

Osjetila se poniženo i počela je da viče na njega na sav glas

Instagram

E. A.

7.1.2026

Maja Marinković žestoko je napala Filipa Đukića nakon što je čula da se kladio sa Markom Janjuševićem Janjušem da više nikada neće biti s njom.

Osjetila se poniženo i počela je da viče na njega na sav glas.

Ja ne znam zašto te Filip ne izvede na pravi put – rekao je Janjuš.

Meni treba neko ko ima razumijevanja, pravi muškarac. Muškarac mora biti jači karakterno – govorila je Maja Marinković.

Zašto nisi pitala čovjeka da li ćete biti u vezi ako se nešto desi? – pitao je Janjuš.

Ja neću vezu, on mi se sviđa. On nema karakter – rekla je Maja.

Kako nema kad sam rekao zbog čega neću vezu? – pitao je Filip.

Da je imao karakter, ne bi pričao Aniti. Ne može da bude vadilica kad nije znao da ćemo se sresti u rijalitiju – dodala je Maja.

Ali ti si prešla preko toga i onda više ne pričaš o tome – umešala se Kačavenda.

Ona bi da to kljuca do kraja – rekao je Filip.

Stvarno misliš da nećete više imati odnos? – pitao je Janjuš.

Nećemo, ajde da se kladimo – rekao je Đukić.

Nisam ja kurva da se kladite. Treba ja da upalim svoj mood i da rešetam komentarima. Ona se kladi kao da sam ja igračka, zamisli seljačinu. Nisam ti ja za opkladu, ajde paljba tamo – govorila je Maja.

Ovo je u dobrom kontekstu – rekao je Filip.

Nemoj da mi se obraćaš, na šta ovo liči? – urlala je Maja.

# MAJA MARINKOVIĆ
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