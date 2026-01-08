Zbog ove pjesme je plakao: Uzeo sliku kćerke i ljubio je

Ovi dani u vrijeme praznika posebno su emotivni i teški za ukućane u Beloj kući, budući da najveći hrišćanski praznik provode daleko od svojih.

Danas su posebno emotivni, a Borislav Terzić Terza se bukvalno slomio zbog jedne pjesme.

Naime, bivši zaručnik Milice Veličković plakao je kao kiša kada je Rada Manojlović otpjevala pjesmu "Pepeljuga" koju je posvetila njegovoj kćerki Barbari.

Terza se na posljednjoj Elitoviziji suočio sa majkom svoje kćerke, Milicom Veličković, kada je iskazao želju da dođe na prvi rođendan i krštenje kćerke.

Pošto se taj datum približava, moguće je da su njegove emocije još jače. U jednom trenutku uzeo je Barbarinu sliku i počeo je ljubiti. Da li će otići na proslavu ili ne, ostaje da pratimo.