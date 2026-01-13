Javno joj se zahvalila: Jedina si stala uz mene

Naredni srednji budžet advokatica Jovana Mitić dodijelila je Maji Marinković.

– Ne mogu reći da se družimo, ali imamo izuzetno korektan odnos. Bila si tu uz Terzu kada je meni bilo teško i to ne mogu zaboraviti. Tada sam se davala iz sve duše, smršala sam, i zaista ti hvala. Kada mi je Asmin govorio sve ono, neki su se pitali da li je trebalo ili nije, a ti i Uroš ste bili jedini koji ste ustali i tražili da se to osudi. To neću zaboraviti. Nemam ti šta zamjeriti – ti to nosiš. Oni se boje Maje Marinković, a ja se bojim samo Boga. Nemam fejk odnose niti fejk svađe. Ne mogu te pljuvati za nešto što sam i sama radila prije tebe. Ne sviđa mi se što govoriš o „beton ligi“ – one su bile u odnosu s Filipom, ali ne biste trebale vrijeđati jedna drugu – rekla je Jovana.

Zatim je mali budžet dodijelila Rankoviću.

– Mali budžet za gospodina Rankovića. Smijala sam se dva dana kada sam čula tvoju prvu psovku, bilo mi je baš smiješno, jer imaš taj oklop koji odaje nešto sasvim drugo. Lijepo si vaspitan momak i imam vrlo lijepo mišljenje o tebi. Mnogo me podsjećaš na mog Lazara – navela je advokatica.

Veliki budžet Jovana je dala Terzi.

– Veliki budžet za Terzu. Izuzetno si socijaliziran i bravo za tvoje roditelje kakvu su ličnost odgojili. Jako mi je žao kada plačeš. Ako si loš partner, niko ti ne može osporiti da li si dobar ili loš otac – to trebaju određivati institucije. Predlažem ti da odmah uđeš u postupak za utvrđivanje očinstva, suludo je da se kao otac ucjenjuješ. Nikada mi nije palo na pamet da tužim oca svog djeteta – rekla je Jovana.

Na njene riječi reagovao je Terza, poručivši:

– Meni je najžalije i volio bih da se ova tema što prije završi. Ne znam kako će naš odnos funkcionisati dalje. Ne bih volio da mi se rijaliti svede na komentarisanje mog djeteta, krštenja i Milice. Ne mogu je braniti od ljudi ovdje ako ona blati nekoga – ljudi su kivni, bijesni i poniženi, ali neću dozvoliti da mi iko vrijeđa dijete.