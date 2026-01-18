Asmin Durdžić otkrio zašto je pukla veza sa Stanijom: "Ja sam bio mjesec dana jako dobar dečko, poslije sam poludio"

Asmin Durdžić, učenik Elite 9, gostovao je jučer u emisiji kod Sanje Marinković. On je tom prilikom progovorio o odnosu sa Stanijom Dobrojević. Asmin je, između ostalog, otkrio šta je bio okidač za raskid sa njom. - Stanija koliko god da djeluje vatreno i ludo, ona je privatno skroz draga osoba. Mirna, povučena, ustaje u 5 ujutru, joga, ne pije, ne puši. Mene je kod Aneli privukao izgled prvo, to ih sve povezuju, po izgledu su mega bombe. Po karakteru nisu iste, ja mogu u izgleda da budem zaljubljen dan, dva... - kaže Durdžić i dodaje: - Stanija je top djevojka, ali napravila je dvije greške preko kojih ne mogu da pređem... Nije Maja razlog raskida sa Stanijom, razlog je zatvoren prostor - poručio je Asmin, a Maja ga je prekinula.

- Treba da bude iskren, naravno da je odlijepio za mnom, to se vidi - rekla je Maja. - Ja sam bio mjesec dana jako dobar dečko, poslije sam poludio. Meni je bolje kad sam sam, onda ne razmišljam šta je napolju, da li me vara ili ne. Maja mi je napravila haos u glavi. Ja se ne nadam, ona ima odnos s drugim muškarcem, ja je branim, gledam je kao drugaricu... - tvrdi Asmin, a Maja je otkrila da li ima nade za njih! - Stanija je divna devojka, nećemo se smuvati mi nikada... - bila je jasna Maja.