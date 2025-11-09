Danas obilježavanje Dana sjećanja na žrtve ubijene na Kazanima

Dan sjećanja na žrtve ubijene na Kazanima obilježava se danas.

Spomen-obilježje Kazani, posvećeno ubijenim građanima Sarajeva na lokalitetu Kazani na Trebeviću, otkriveno je u novembru 2021. godine. Gradsko vijeće Grada Sarajeva ranije je prihvatilo prijedlog gradonačelnice Benjamine Karić da 9. novembar bude zvanično proglašen Danom obilježavanja sjećanja na žrtve na Kazanima – datum kada je 1993. godine započela ekshumacija njihovih posmrtnih ostataka.

Iz jame na Kazanima nakon agresije na BiH su, u više ekshumacija, izvađeni posmrtni ostaci 23 žrtve, od kojih je 15 identifikovano. Prema podacima Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, među identifikovanima je pet žena i deset muškaraca, starosti od 27 do 66 godina. Dvije žrtve bile su ukrajinske nacionalnosti, dvije hrvatske, jedna bošnjačke, a deset srpske nacionalnosti.

Ubistva civila, većinom srpske nacionalnosti, na lokalitetu Kazani počinili su pripadnici Desete brdske brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine pod komandom Mušana Topalovića Cace. Civili su dovođeni iznad jame, gdje su ubijani vatrenim i hladnim oružjem, a njihova tijela potom bacana u jamu.

Za zločine počinjene na Kazanima, kao i za neprijavljivanje počinilaca tokom i nakon agresije na BiH, osuđeno je 14 pripadnika Armije RBiH, na kazne od deset mjeseci do šest godina zatvora. Komandant brigade Mušan Topalović Caco ubijen je u Sarajevu 26. oktobra 1993. godine tokom akcije njegovog hapšenja.

Dan sjećanja na žrtve Kazana prilika je da se oda počast ubijenim civilima i podsjeti na važnost suočavanja s prošlošću, kako bi se osiguralo da se takvi zločini više nikada ne ponove.