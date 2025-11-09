PODRŽAO SRBE

Dodik: Grupe koje njeguju ustašku tradiciju su još snažne u Hrvatskoj

Podržavam Srbe u Hrvatskoj u svemu što rade, rekao je Dodik

Dejan Rakita / Pixsell

SRNA

9.11.2025

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik podržao je Srbe u Hrvatskoj u svemu što rade, istakavši da je neprihvatljivo da se u tamošnjem društvu šire srbofobija i ustašluk.

Dodik je izjavio Srni da je srpskoj zajednici u Hrvatskoj danas veoma teško, da su ta teška vremena kontinuirana, ekscesna, radikalna, da se pojavljuje ciklično i samo ukazuju na to da su grupe koje njeguju ustaške tradicije još snažne u hrvatskom društvu.

On je naveo da se kroz ustašluk pokazuje da sva stradanja Srba na prostoru Hrvatske, kroz historiju, za mnoge nisu bila dovoljna nego su i sada motiv mnogim veoma fašistički nastrojenim pojedincima da prema malobrojnoj srpskoj zajednici pokazuju potpuno neprihvatljivo ponašanje.

Ukoliko se takva rasprava dešava i u Saboru i veliča ustaštvo, Dodik je naveo da u tom slučaju i u društvu mogu da važe takvi stvari.

On je istakao da Hrvatska treba da interveniše snažno i da ne dozvoli takvu vrstu loših ponašanja.

- Podržavam Srbe u Hrvatskoj u svemu što rade. Mislim da su tolerantna zajednica, da su veoma istrajni u jačanju identiteta srpskog naroda u Hrvatskoj. Mi koji živimo u Republici Srpskoj treba da pratimo i podržimo sve njihove aktivnosti - rekao je Dodik.

Dodao je i da neprestano treba ukazivati na ogromna nedjela za koja vjeruje da ih čine neodgovorni pojedinci i grupe u samom hrvatskom društvu.

# SNSD
# SRBI
# HRVATSKA
# MILORAD DODIK
